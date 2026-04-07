Gia Lai ra ‘tối hậu thư’ cho 2 dự án BĐS nghìn tỷ

Ngày 6/4, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng qua buổi làm việc với chủ đầu tư dự án Laimian và dự án Phuong Mai Bay Resort về tình hình triển khai.

Theo đó, ông Hoàng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc cụ thể với chủ đầu tư hai dự án về kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phải xác định cụ thể các mốc tiến độ triển khai , thời gian hoàn thành từng khu vực cũng như thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ dự án.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xử lý, giải quyết các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đối với từng dự án, từng trường hợp cụ thể.

"Nếu tiếp tục chậm trễ , không triển khai thi công xây dựng trên hiện trường thì xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", chỉ đạo nêu rõ.

Dự án Phương Mai Bay Resort "nằm yên bất động" nhiều năm. Ảnh: Trương Định.

Đối với chủ đầu tư 2 dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ, báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, tập trung các nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, chậm nhất trong tháng 6 phải tổ chức triển khai thi công xây dựng trên hiện trường và định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

Dự án Laimian (tên cũ là Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) do Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu làm chủ đầu tư. Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 và điều chỉnh vào các năm 2018, 2021.

Qua các lần điều chỉnh, dự án được bổ sung hạng mục, mở rộng quy mô, đồng thời tăng tổng vốn từ hơn 1.300 tỷ đồng lên khoảng 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được gia hạn đến năm 2027. Dự án có quy mô gần 113ha, định hướng phát triển khu du lịch biển cao cấp với các hạng mục khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng xứng tầm một công trình có tầm vóc quốc tế. Tuy nhiên, đến nay dự án mới triển khai khối lượng hơn 3.000 tỷ đồng rồi tạm dừng, nhiều hạng mục xây dựng dang dở.

Dự án Phương Mai Bay Resort do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 30ha, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái biển tiêu chuẩn 5 sao. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai dự án chỉ xây 2 biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên…, còn lại là bãi cát trống mênh mông. Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động đối với dự án này. Song, chủ đầu tư mong muốn tỉnh tạo điều kiện để tiếp tục triển khai.