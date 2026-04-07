Tiền sử dụng đất được tính từ khi nào?

Thời điểm tính tiền sử dụng đất là thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Ảnh: H.G

Trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), người dân phản ánh vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Người dân đặt câu hỏi, việc tính tiền sử dụng đất sẽ căn cứ vào thời điểm nộp hồ sơ hay thời điểm cơ quan nhà nước giải quyết xong thủ tục?

Trả lời thắc mắc của công dân, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật đất đai đã quy định rõ về thời điểm tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp.

Theo điểm b khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai 2024, đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất là thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý đất đai cho biết, việc tính tiền sử dụng đất không căn cứ vào thời điểm cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục hay cấp sổ đỏ, mà được xác định ngay từ khi người dân nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Quy định này giúp bảo đảm tính minh bạch, tránh phát sinh chênh lệch nghĩa vụ tài chính do kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký đất đai phải đầy đủ, hợp lệ thì mới được xác định là thời điểm tính tiền sử dụng đất. Bởi vậy, người dân cần chuẩn bị hồ sơ đúng quy định ngay từ đầu để tránh việc phải bổ sung nhiều lần, làm thay đổi thời điểm tính nghĩa vụ tài chính.

Cục Quản lý đất đai khuyến nghị người dân nên liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cụ thể.

“Việc xác định đúng thời điểm tính tiền sử dụng đất sẽ giúp người dân chủ động trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và tránh phát sinh chi phí không cần thiết trong quá trình làm thủ tục”, Cục Quản lý đất đai khuyến nghị.