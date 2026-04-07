Dự án “chuẩn Bespoke” thu hút gần 3.500 chuyên viên kinh doanh tham dự

Diễn ra vào ngày 6/4/2026 tại Thiskyhall Sala, sự kiện kickoff dự án Khải Hoàn Imperial với chủ đề "Bản giao hưởng trên Đấu trường La Mã – Bespoke Your Success" thu hút hơn 3.500 chuyên viên kinh doanh đến từ 100 đại lý phân phối uy tín, lan tỏa hiệu ứng tích cực trên thị trường.

Lấy cảm hứng từ đấu trường La Mã cổ đại, sự kiện được đầu tư, dàn dựng quy mô, tạo dấu ấn thị giác ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Sân khấu với thiết kế ấn tượng kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh đặc sắc tạo nên một "bản giao hưởng" giàu cảm xúc, tái hiện khí thế của các chiến binh La Mã trước hành trình chinh phục mới, đồng thời truyền tải tinh thần chủ đạo của chương trình: bản lĩnh tiên phong, tư duy khác biệt và khát vọng chiến thắng.

Bên cạnh yếu tố trình diễn, trọng tâm của sự kiện là giới thiệu và chia sẻ những thông tin chính thức về dự án Khải Hoàn Imperial. Theo đại diện từ Khải Hoàn Land - Đơn vị phát triển dự án, trong bối cảnh Bình Dương (cũ) đang chuyển mình từ "thủ phủ công nghiệp" sang đô thị công nghệ – dịch vụ – đổi mới sáng tạo Đông Bắc TP.HCM, nhu cầu về không gian sống dành cho đội ngũ "chất xám cao" ngày càng rõ nét. Đây cũng là cơ sở để dự án kiến tạo chuẩn sống Bespoke living – xu hướng phát triển tất yếu của thị trường. Theo đó, Khải Hoàn Imperial được định vị là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke đầu tiên tại TP.HCM, quy trình kiến tạo tập trung vào triết lý "lấy con người làm trung tâm", hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm sống cho từng nhóm cư dân.

Dự án Khải Hoàn Imperial thu hút 100 đại lý phân phối

Không đi theo mô hình phát triển quen thuộc từng xuất hiện tại thị trường Bình Dương (cũ), Khải Hoàn Imperial được "may đo" từ quy hoạch tổng thể, ngôn ngữ kiến trúc cho đến hệ tiện ích và dịch vụ vận hành. Mỗi không gian sống đều được nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu sống và tận hưởng ngày càng cao của đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý cấp cao, gia đình thành đạt đang gia tăng mạnh tại khu vực. Đáng chú ý, dự án vừa được vinh danh ở hạng mục "Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất năm 2025" tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards, qua đó cho thấy định hướng phát triển chú trọng chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân đã được đánh giá cao.

Tại sự kiện, những hình ảnh phối cảnh, quy hoạch tổng thể cùng định hướng phát triển của dự án cũng được giới thiệu rõ nét, giúp hàng nghìn chuyên viên kinh doanh có thêm góc nhìn cụ thể hơn về dòng sản phẩm đặc biệt mà Khải Hoàn Imperial đang theo đuổi. Dự án được chú ý khi tạo nên tổng thể hài hòa, cân bằng giữa thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm sống mang tính cá nhân hóa; nổi bật với việc tích hợp hệ tiện ích nội khu đa dạng, như hồ bơi vô cực, công viên Tinh hoa hội tụ, quảng trường tri thức, phòng tập Virtual Golf, rạp phim gia đình hay trung tâm gym – fitness... được đầu tư bài bản, góp phần định hình một chuẩn sống giàu trải nghiệm và khác biệt. Ngoài các dòng căn hộ Bespoke 1-3 phòng ngủ, Khải Hoàn Imperial còn sở hữu bộ sưu tập penthouse giới hạn với hồ bơi riêng, được xem là dòng sản phẩm mang tính biểu tượng, dành cho những chủ nhân tìm kiếm không gian sống đẳng cấp.

Đồng thời, bức tranh hạ tầng khu vực Đông Bắc TP.HCM cũng được phân tích như một nền tảng quan trọng cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn của dự án, nhất là khi khu vực này đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sự cộng hưởng của giao thông hiện đại, đô thị hóa và lực cầu chất lượng cao.

Những thông tin trọng yếu của dự án Khải Hoàn Imperial được chia sẻ

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông huyết mạch đang được mở rộng lên 60m với quy mô 10-14 làn xe, kết nối trực tiếp Vành đai 3, tuyến metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), đón đầu định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, dự án sở hữu khả năng kết nối chiến lược khi dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM và các đô thị vệ tinh; đồng thời đảm bảo tiềm năng tăng giá hấp dẫn.

Thêm vào đó, việc nằm trong khu vực hội tụ hệ sinh thái tiện ích hiện hữu như AEON Mall Bình Dương Canary, sân golf Sông Bé, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cùng mạng lưới khu công nghiệp – công nghệ cao quy mô lớn không chỉ giúp cư dân dễ dàng tận hưởng nhịp sống tiện nghi, mà còn mở ra tiềm năng khai thác cho thuê nhờ lực cầu lưu trú luôn hiện hữu.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các đối tác chiến lược như Dewan – đơn vị thiết kế quốc tế với gần 40 năm kinh nghiệm, cùng MB Bank – đối tác tài chính uy tín, tiếp tục củng cố nền tảng phát triển cho dự án. Đây được xem là những mảnh ghép quan trọng, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như gia tăng niềm tin từ thị trường.

Quy tụ hơn 3.500 chuyên viên kinh doanh đến từ gần 100 đại lý phân phối uy tín, sự kiện không chỉ tạo nên khí thế ra quân đầy hứng khởi mà còn cho thấy mức độ kỳ vọng mà thị trường đang đặt vào Khải Hoàn Imperial. Việc toàn bộ concept dự án cùng hệ tiện ích Bespoke "đo ni đóng giày" cho cộng đồng cư dân tinh hoa được chính thức hé lộ đã góp phần khơi dậy cảm hứng, niềm tin và quyết tâm chinh phục thị trường trong toàn bộ đội ngũ kinh doanh. Đây được xem là tiền đề quan trọng để Khải Hoàn Imperial tạo dấu ấn rõ nét trong giai đoạn triển khai sắp tới.