Thị trường BĐS tại thành phố liên tục tăng trưởng 2 con số suốt 11 năm, có loạt ông lớn nhập cuộc hiện nay thế nào

Hải Phòng đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều "sếu đầu đàn" của thị trường bất động sản. Những "tên tuổi" bất động sản lớn của quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam như Vingroup, Sun Group, Geleximco, BRG... đều tập trung về Hải Phòng để phát triển dự án.

Hải Phòng nằm ở vị trí chiến lược trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Nơi đây được xem như một trung tâm logistics, cảng biển hiện đại, mạng lưới giao thông đồng bộ cùng hệ thống 43 khu công nghiệp, 80 cụm công nghiệp đã giúp Hải Phòng trở nên hấp dẫn trên bản đồ FDI Việt Nam.

Năm 2025, Hải Phòng ghi nhận dấu mốc đặc biệt khi thành phố duy trì đà tăng trưởng 11,81%, viết nên kỷ lục thành phố có tốc độ tăng trưởng 2 con số trong suốt 11 năm liên tiếp.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính (với tỉnh Hải Dương), quy mô GRDP của thành phố Hải Phòng năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 734.420 tỷ đồng (tương đương khoảng 29,4 tỷ USD). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, tăng vượt bậc so với năm 2024.

Bước sang quý 1/2026, Hải Phòng tiếp tục lọt vào danh sách những thành phố tăng trưởng 2 con số ở mức 10,87%. Tróng đó, 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP quý II đạt 13,85%.

Cùng với việc tăng trưởng, mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối các khu, cụm công nghiệp, hệ thống cảng biển hiện đại đã giúp Hải Phòng trở thành tọa độ hấp dẫn của dòng vốn FDI. Trên địa bàn Thành phố hiện có 1.768 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 50,79 tỷ USD. Năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu thu hút từ 3,8 - 4,3 tỷ USD.

Từ các dự án quy mô lớn như Tập đoàn LG (hơn 10,65 tỷ USD); Tập đoàn Bridgestone Nhật Bản (hơn 1,2 tỷ USD)..., có thể thấy dòng vốn FDI vào Hải Phòng dần chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, với sự gia tăng rõ nét của các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Theo ông Phạm Văn Thép, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, năm 2026 đây là năm bản lề với những cơ hội mang tính lịch sử của TP. Hải Phòng. Tiếp đó, việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam (hơn 20.000 ha) và Khu thương mại tự do (FTZ), cùng với các bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện và 12 khu công nghiệp mới đã được thành lập năm 2025 còn là những lợi thế vượt trội, làm nền tảng để thu hút đầu tư, cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm logistics lớn trong khu vực ASEAN.

Đây là mô hình FTZ đầu tiên tại miền Bắc, được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với thực tiễn và lợi thế đặc thù của Hải Phòng, mở ra không gian thu hút FDI với cách tiếp cận khác so với các khu công nghiệp truyền thống.

Từ góc độ các nhà đầu tư châu Âu, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C đánh giá, nếu được triển khai theo các chuẩn mực hài hòa với quy định của Liên minh châu Âu, FTZ Hải Phòng sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khu vực này, bởi họ đang tìm kiếm một trung tâm sản xuất và phân phối mới tại châu Á.

Trong bối cảnh đó, BĐS Hải Phòng đang bước vào một chu kỳ phát triển mạnh mẽ. Nếu trước đây, thành phố được biết đến chủ yếu với phân khúc công nghiệp, thương mại, thì nay phân khúc nhà ở cao cấp và siêu sang đã bắt đầu ghi dấu, định hình diện mạo mới cho đất cảng. Thành phố đang từng bước tái định vị: từ “công xưởng khu vực” trở thành “ngôi nhà toàn cầu” của giới tinh hoa.

Một khu đô thị compound chuẩn quốc tế mới xuất hiện tại Thuỷ Nguyên, định hình diện mạo mới cho phố Cảng

"Hải Phòng đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều "sếu đầu đàn" của thị trường bất động sản. Những "tên tuổi" bất động sản lớn của quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam như Vingroup, VSIP Hải Phòng, Sun Group, Geleximco, BRG... đều tập trung về Hải Phòng để phát triển dự án", ông Đính cho biết.

Ghi nhận thị trường, bên cạnh những "sếu đầu đàn" của thị trường bất động sản còn có nhiều doanh nghiệp khác của đã đổ về Hải Phòng như Hoàng Huy, Văn Phú Invest, DOJILand…

Loạt dự án của các doanh nghiệp bất động sản đã hiện hữu tại đây có thể kể đến như dự án Vinhomes Dương Kinh, Vinhomes Royal Island của Vingroup; khu đô thị Hoàng Huy Green River của Hoàng Huy Group và Vlasta Thủy Nguyên của Văn Phú Invest với cùng quy mô 32,5 ha; Ruby Coastal City – khu đô thị nghỉ dưỡng hơn 350 ha của BRG Group...

Hay hàng loạt dự án chung cư như Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong của DOJILand tại trục đường Lê Hồng Phong; The Zenith Hải Phòng (phường Kiến An) do CTCP Thương mại BĐS HP phát triển - dự án quy mô 508 căn hộ nằm trên trục Vành đai 2; Hoàng Huy Commerce do Hoàng Huy phát triển với 4 tòa cao tầng...

Đặc biệt, là cái bắt tay đầy ấn tượng giữa ông lớn VSIP Hải Phòng trong vai trò Chủ đầu tư, Liên doanh NN Kikyo Valora là sự kết hợp chiến lược giữa Tập đoàn Nam Long và Nishi Nippon Railroad (NNR) là đối tác phát triển dự án và EximRS trở thành Tổng Đại lý Tiếp thị và phân phối dự án Sol Garden. Với mục đích kiến tạo một chuẩn sống mới, khu đô thị compound chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hải Phòng, Sol Garden hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng sống mới dành cho giới tinh hoa tại phố cảng. Được biết, dự án trải dài trên gần 9,95ha với quy mô 369 căn gồm: 90 căn shophouse, 137 căn biệt thự, 138 căn liền kề và 04 căn dịch vụ. Chỉ sau 18 ngày khởi động, dự án đã ghi nhận tỷ lệ khớp cọc đạt 90% giỏ hàng đợt 1. Sự đón nhận từ Quý khách hàng ngay trong giai đoạn khởi đầu của dự án là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị thực và tiềm năng vượt trội của dự án Sol Garden

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hải Phòng - siêu đô thị lớn thứ 3 cả nước, đang là một điểm đến đầy sức hút trên bản đồ an cư đầu tư toàn cầu.

"Lực lượng chuyên gia quốc tế cùng tầng lớp trung lưu Hải Phòng và nhóm cư dân sở hữu ngôi nhà thứ 2 đến từ Hà Nội và các tỉnh thành khác sẽ là nhân tố dẫn dắt sự phát triển bền vững của BĐS Hải Phòng, góp phần định hình nên diện mạo đô thị hiện đại, đáng sống, xứng tầm một thành phố trung tâm của kỷ nguyên phát triển mới", TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá

Cùng quan điểm, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cũng nhận định Hải Phòng đã có 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số và vẫn là một trong số địa phương dẫn đầu cả nước. "Tới đây, nhiều dự án sẽ làm thay đổi cơ bản sức mạnh Hải Phòng, trong đó có việc phát triển Khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp, trung tâm logistic quy mô quốc tế", vị chuyên gia nhấn mạnh.