Nhà ở xã hội Đà Nẵng mở bán hàng loạt, giá vượt 20 triệu đồng/m²

Thị trường nhà ở xã hội (NOXH) tại Đà Nẵng những tháng đầu năm 2026 ghi nhận diễn biến sôi động khi nhiều dự án đồng loạt tiếp nhận hồ sơ, mở bán.

Đáng chú ý, mặt bằng giá bán đã tăng rõ rệt, dao động từ hơn 17 triệu đồng/m² đến trên 20,8 triệu đồng/m².

Một trong số các dự án NOXH đang xây dựng trên địa bàn phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng)

Theo đó, liên danh CTCP Đức Mạnh và CTCP Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH tại dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo (phường Sơn Trà).

Dự án gồm 3 khối nhà cao 9 tầng với tổng cộng 739 căn hộ. Trong đợt này, chủ đầu tư đưa ra thị trường 237 căn hộ, diện tích hơn 51 m²/căn. Giá bán công bố hơn 17,3 triệu đồng/m². Với mức giá này, mỗi căn hộ có giá từ hơn 873,5 triệu đồng đến hơn 958,8 triệu đồng.

Trước đó, tháng 5-2025, liên danh này đã mở bán 633 căn tại khối A, B của dự án An Trung 2 với giá hơn 16,2 triệu đồng/m².

Ở khu vực phía Nam thành phố, dự án khu chung cư số 5, Khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (tên thương mại Việt Hương Lakeside) do CTCP Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu làm chủ đầu tư cũng vừa công bố mở bán.

Dự án gồm 3 khối NOXH với tổng quy mô hơn 1.000 căn hộ, cùng một khối nhà thương mại. Trong đợt đầu, chủ đầu tư đưa ra 849 căn hộ. Giá bán tạm tính hơn 20,6 triệu đồng/m². Với diện tích từ 36 m² đến 77 m², giá mỗi căn dao động từ hơn 744 triệu đồng đến gần 1,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại khu vực phía Tây Bắc, dự án Ecohome Hòa Hiệp cũng đã tiếp nhận hồ sơ mua NOXH. Dự án nằm tại khu vực giáp ranh phường Hải Vân và Liên Chiểu, gồm 2 khối NOXH với 1.476 căn hộ và một khối nhà thương mại, tổng mức đầu tư gần 2.125 tỉ đồng.

Trong đợt này, chủ đầu tư chào bán 391 căn với giá hơn 20,8 triệu đồng/m². Diện tích từ 40 m² đến 75 m²/căn, tương ứng giá bán từ khoảng 812 triệu đồng đến 1,6 tỉ đồng/căn.

Việc nhiều dự án đồng loạt mở bán cho thấy nỗ lực của TP Đà Nẵng trong việc tăng nguồn cung NOXH, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, mặt bằng giá đang có xu hướng tăng, tiệm cận và vượt ngưỡng 20 triệu đồng/m².

Đà Nẵng siết điều kiện, tránh trục lợi NOXH Liên quan chính sách, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã hoàn thiện dự thảo quyết định mới về triển khai NOXH trên địa bàn. Điểm đáng chú ý, dự thảo mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời siết điều kiện nhằm tránh trục lợi. Cụ thể, nhóm ưu tiên được bổ sung gồm người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; hộ nghèo; cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách hoặc làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, quy định về chuyển nhượng, tặng cho cũng được siết chặt: trường hợp tặng cho chỉ được xem xét sau tối thiểu 10 năm; chuyển nhượng phải sau ít nhất 5 năm. Ngoài ra, dự thảo quy định ngưỡng thu nhập đối với cán bộ, công chức: người độc thân không quá 20 triệu đồng/tháng; độc thân nuôi con không quá 30 triệu đồng/tháng; vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.



