Hà Nội có Tổ hợp Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện quy mô 2.000m2

Tổ hợp này kết hợp không gian trưng bày dự án, văn phòng, khu sự kiện, cà phê, ẩm thực và cả căn hộ dịch vụ trong cùng một địa điểm. Mô hình này được giới thiệu như một giải pháp nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh thường thấy trong hoạt động môi giới bất động sản truyền thống.

Thay vì phải di chuyển giữa nhiều địa điểm khác nhau để xem dự án, họp đối tác hay tổ chức sự kiện, khách hàng và đối tác có thể thực hiện hầu hết các bước trong cùng một không gian.

Trong đó, ﻿ ﻿Sales Gallery là không gian triển lãm dự án với sa bàn vật lý và sa bàn ảo, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về các sản phẩm bất động sản.

Khu văn phòng hạng A kết hợp co-working Elite Office dành cho đội ngũ môi giới và nhân sự ngành bất động sản. Tổng diện tích văn phòng khoảng 2.000 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery tiên phong mô hình dịch vụ bất động sản toàn diện.





Trung tâm sự kiện và hội nghị Elite Event Hall với diện tích lên tới khoảng 420-430 m², sức chứa 300 khách. Không gian này được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn LED hiện đại, phù hợp cho hội thảo, ký kết hợp đồng quy mô lớn.

Cùng với đó là Elite Coffee không gian cà phê phục vụ gặp gỡ, trao đổi thông tin . Asia Town là khu ẩm thực Á - Âu kết hợp quầy bar, cocktail và có thể tổ chức biểu diễn âm nhạc, phục vụ nhu cầu chiêu đãi đối tác.

Cuối cùng, Elite H&H là hệ thống căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao với dịch vụ quản gia 24/7, đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho khách hàng và đối tác ngay tại cửa ngõ Tây Hà Nội.

Theo đại diện Indochine, tổ hợp này hướng đến việc tạo ra một hệ sinh thái liền mạch, từ khâu tư vấn, trưng bày dự án, làm việc đến tổ chức sự kiện và nghỉ ngơi. Mô hình được xem là bước thử nghiệm mới trong cách tiếp cận thị trường bất động sản tại Hà Nội, tập trung vào trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ tập trung vào giao dịch.

Hiện tại, đây là một trong những mô hình tích hợp quy mô tương đối lớn đầu tiên tại Hà Nội theo hướng “all-in-one” trong lĩnh vực bất động sản. Việc ra mắt vào đầu tháng 4/2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần phục hồi và các đơn vị phân phối tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh.