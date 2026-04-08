Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng, đề nghị kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo ACV

Theo Anh Văn/ VTC News | 08-04-2026 - 20:03 PM | Bất động sản

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, ông Nguyễn Tiến Việt, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt đều là cựu lãnh đạo ACV.

Ngày 8/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng, đề nghị kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo ACV- Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các ông: Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV; Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV; Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cá nhân này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm đó, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt.

Cơ quan này đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Hồi đầu tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Thông tin trên được ACV công bố, đồng thời đơn vị cho biết thêm 2 cá nhân trên bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Theo Anh Văn/ VTC News

