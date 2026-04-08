Việt Hân củng cố nền tảng tài chính, giảm áp lực đòn bẩy

Không chỉ cải thiện về lợi nhuận, doanh nghiệp còn cho thấy sự chủ động trong việc tái cấu trúc tài chính theo hướng an toàn và bền vững hơn.

Lợi nhuận cải thiện, tích lũy nội lực tài chính

Công ty Việt Hân cho biết, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 3.895,5 tỷ đồng, duy trì ổn định so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 15 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,3 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.035,3 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nguồn lực nội tại và tạo dư địa cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới. Theo doanh nghiệp, mức tăng trưởng này không chỉ cải thiện về mặt con số, mà còn đang từng bước nâng cao chất lượng lợi nhuận, khi đi cùng với sự cải thiện của dòng tiền và cấu trúc tài chính.

Việt Hân cho biết, cùng với cải thiện kết quả kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận những bước tiến rõ nét trong kiểm soát nghĩa vụ tài chính. Trong năm 2025, Việt Hân đã thanh toán đầy đủ tiền lãi cho các lô trái phiếu đang lưu hành với mức lãi suất 9,2%, không phát sinh tình trạng chậm trả hay nợ đọng. Tổng nợ phải trả giảm hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó các khoản phải trả khác giảm đáng kể, cho thấy doanh nghiệp đang từng bước cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng hợp lý hơn. Việc duy trì ổn định dư nợ trái phiếu trong khi tổng nợ giảm, theo Việt phản ánh cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên cân đối tài chính và giảm dần áp lực đòn bẩy.

Trên thực tế, sau giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào nguồn vốn vay, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính và khả năng triển khai thực tế. Trong bối cảnh đó, việc chủ động điều chỉnh cấu trúc vốn, duy trì kỷ luật tài chính và tích lũy nguồn lực được xem là hướng đi phù hợp để doanh nghiệp gia tăng sức chống chịu trước biến động và sẵn sàng đón cơ hội khi thị trường hồi phục.

Danh mục dự án tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn

Hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản từ năm 2006, Công ty Việt Hân đã từng bước xây dựng danh mục dự án đa dạng tại nhiều địa phương trên cả nước. Dấu ấn nổi bật của doanh nghiệp là vai trò chủ đầu tư dự án Goldmark City tại Hà Nội – khu đô thị quy mô lớn với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, góp phần khẳng định năng lực phát triển và triển khai dự án của doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty đang đầu tư và liên danh triển khai các khu đô thị, khu dân cư tại Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk và Cà Mau, qua đó từng bước mở rộng hiện diện và đa dạng hóa thị trường hoạt động.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, những chuyển động theo hướng thận trọng nhưng có tính toán dài hạn đang giúp Công ty Việt Hân dần định hình nền tảng phát triển ổn định hơn. Việc cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn tài chính không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn hiện tại mà còn tạo tiền đề cho các bước đi tiếp theo khi chu kỳ mới của thị trường bất động sản dần hình thành.