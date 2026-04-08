"Khu đất vàng" ở Vũng Tàu được quy hoạch làm công viên chuyên đề

Chiều 8-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 công viên chuyên đề tại khu đất số 21 đường Thống Nhất.

Khu đất rộng hơn 13.000 m², sở hữu vị trí "vàng" với bốn mặt tiền các tuyến đường Thống Nhất, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão và Lý Thường Kiệt. Hiện trạng là khu đất cây xanh với nhiều cây cổ thụ, song phát triển tự nhiên, thiếu quy hoạch nên chưa khai thác hiệu quả.

Hiện trạng khu đất thuộc trung tâm phường Vũng Tàu, xung quanh có nhiều trường học

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người dân, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo để triển khai dự án theo quy định. Nếu thuận lợi, dự kiến công viên có tổng mức đầu tư khoảng 20 tỉ đồng sẽ được khởi công vào quý III và hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động cuối năm 2026.

Theo phương án đề xuất, công viên được thiết kế theo mô hình mở, giữ lại toàn bộ hệ thống cây xanh hiện hữu. Điểm nhấn là khối nhà trung tâm cao 2 tầng, kết hợp trưng bày và dịch vụ, đặt tại vị trí trung tâm khu đất. Công trình được tạo hình theo ngôn ngữ kiến trúc mô phỏng sinh vật biển, với các đường cong mềm mại, đóng vai trò biểu tượng nhận diện của toàn khu.

Ý tưởng tổng thể công viên

Không gian công viên được chia thành nhiều phân khu chức năng như văn hóa - lịch sử, khoa học - nghệ thuật, phim ảnh - truyện tranh… Các khu vực đều hướng đến tính tương tác cao, ứng dụng công nghệ nhằm tăng trải nghiệm cho người dân và du khách.

Dự án được xây dựng với ý tưởng "Hành trình sáng tạo và giao thoa tri thức", định hướng trở thành một "bảo tàng sống", nơi hội tụ các yếu tố văn hóa, khoa học, công nghệ và nghệ thuật trong không gian mở.

Minh họa nhà trưng bày kết hợp dịch vụ trung tâm

Đại diện địa phương cho biết phương án quy hoạch ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu, hạn chế tối đa tác động đến tự nhiên, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tại buổi lấy ý kiến, người dân đồng tình với phương án quy hoạch và mong muốn sớm thực hiện dự án để người dân được thụ hưởng. Tuy nhiên, người dân bày tỏ sự quan tâm và đóng góp ý kiến về thiết kế.

Người dân có ý kiến về quy hoạch công viên chuyên đề

Một số đề xuất thay đổi hình tượng kiến trúc trung tâm để gần gũi hơn với trẻ em, thay vì sử dụng hình ảnh bạch tuộc ở kiến trúc trung tâm, có thể thay bằng cá voi hoặc một hình ảnh khác để phù hợp hơn với địa phương; cân nhắc không bố trí hồ nước nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời cho rằng thiết kế hiện tại còn khá "nặng".

Đại diện đơn vị tư vấn cho biết đây mới là ý tưởng phương án sơ bộ, sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến người dân để hoàn thiện, đảm bảo phù hợp thực tế và nhu cầu cộng đồng.

Cùng ngày, phường Vũng Tàu cũng lấy ý kiến người dân về nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu đối với tim tuyến đường Cô Giang. Lý do lấy ý kiến là do quá trình triển khai thực hiện gói thi công gặp phải một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tim tuyến, dẫn tới phải tạm ngưng.



