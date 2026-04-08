Bộ sưu tập căn hộ Signature 3 phòng ngủ tại Lusso Saigon được lòng chuyên gia nước ngoài nhờ thiết kế linh hoạt

Đến tham quan căn hộ mẫu 3 phòng ngủ tại Lusso Saigon, Park Taeho - Quản lý sản xuất, Công ty Hansoll Vina quan tâm căn hộ diện tích lớn tại Lusso Saigon vì kiến trúc mở cùng tầm view thoáng đãng hướng về Landmark 81.

"Với cường độ công việc cao, từ 12 - 15 tiếng mỗi ngày, việc trở về nhà mà không gian rộng rãi, thoáng đãng cũng là cách để tôi sạc lại năng lượng. Lusso Saigon thu hút tôi bởi hệ kính cao từ sàn đến trần, được bo cong mềm mại, điều này giúp cho căn nhà ban ngày thì tràn ngập ánh sáng, ban đêm thì ngắm trọn được tầm nhìn thành phố sôi động", Park Taeho bày tỏ.

Hệ kính bo cong kịch trần và sàn thu hút chuyên gia bởi tầm view ôm trọn thành phố

Chia sẻ về nhu cầu chọn nhà của chuyên gia quốc tế, ông Võ Nguyên Hưng - Giám đốc nhân sự quốc gia, Công ty TNHH Ipsos, doanh nghiệp FDI cho biết, phần lớn chuyên gia đã quen với chuẩn sống quốc tế nên họ sẽ yêu cầu theo chuẩn sống này đến các quốc gia mà họ làm việc.

Theo ông Hưng, có 2 tệp nhu cầu thuê của chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Một là chuyên gia độc thân, yêu thích căn hộ diện tích lớn để linh hoạt sắp xếp không gian, vừa nghỉ ngơi, vừa có thể làm việc tại nhà; Hai là, tệp chuyên gia đến Việt Nam và mang theo gia đình, con cái. Tệp này có yêu cầu cao hơn về không gian sống, thích những căn hộ 3 phòng ngủ có tầm view đẹp cùng thiết kế linh hoạt, vừa đảm bảo riêng tư cho từng thành viên, vừa thoả mãn khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình.

Chuyên gia quốc tế ưu tiên sống trong không gian cao cấp để tạo cảm giác thoải mái như ở nhà

"Phần chi phí thuê nhà cho chuyên gia tại các doanh nghiệp FDI thường dao động từ 1.000 - 10.000 USD (tương đương 26,3 - 263 triệu đồng) tuỳ vị trí, cấp bậc và nhiệm vụ, cũng như loại hình nhà ở: căn hộ cao cấp hay villa. Do đó, những dự án sở hữu các căn hộ diện tích lớn, đặc biệt thuộc đô thị All-in-One quản lý vận hành bởi đơn vị khách sạn quốc tế sẽ là lựa chọn ưu tiên của tệp khách khó tính này", ông Hưng nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, nếu cách thiết kế và bố trí căn hộ diện tích lớn là điều kiện cần thì việc căn hộ thuộc đô thị All-in-One, quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế sẽ là điều kiện đủ để giữ chân giới chuyên gia nước ngoài ở lại lâu dài.

Hồ bơi Sky Pool ở tầng 20 tạo điểm cộng về tiện ích cho Lusso Saigon

Ông Troy Griffiths – Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam nhận định, gần đây đang diễn ra một cuộc chiến thu hút nhân tài. Việt Nam đang chuyển dịch từ sản xuất chi phí thấp sang sản xuất công nghệ cao, đội ngũ quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực này luôn yêu cầu chất lượng sống cao hơn, đồng nghĩa với việc các dự án phải có chuẩn tiện ích cao cấp như: hồ bơi, trường học, bệnh viện quốc tế và đặc biệt là trung tâm thương mại ngay trong dự án.

Là một trong các chuyên gia đang tìm hiểu về Lusso Saigon, ông Sumit Kamra - Giám đốc phát triển chiến lược Kantar Insights Việt Nam đánh giá cao tính All-in-One của dự án.

Chuyên gia quốc tế sẵn sàng trả cao hơn 20% - 50% để thuê được căn hộ diện tích lớn trong đô thị All-in-One cao cấp

"Tôi cho rằng một trong những khía cạnh ấn tượng nhất của căn hộ này chính là yếu tố thuận tiện vì tất cả các tiện ích đều hội tụ trong cùng một hệ sinh thái. Tôi có thể nói rằng sự thuận tiện là một trong những yếu tố then chốt nhất, bởi vì nó sẽ thực sự giúp tôi tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc, giảm bớt áp lực khi không phải mất công tìm kiếm hay di chuyển đi nơi khác để nghỉ ngơi", ông Sumit Kamra nhấn mạnh.

Thực tế, trong bối cảnh TP.HCM gia tăng sức hút với lực lượng chuyên gia toàn cầu, nhu cầu về một không gian sống đạt chuẩn quốc tế ngày càng rõ nét. Do đó, với thiết kế linh hoạt, không gian rộng mở cùng hệ sinh thái All-in-One được vận hành bởi WorldHotels - thương hiệu sang trọng nhất BWH Hotels, dòng căn hộ 3 phòng ngủ tại Lusso Saigon đang từng bước trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.