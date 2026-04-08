INDOCHINE ra mắt Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng, đối tác và các chủ đầu tư, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc định hình lại trải nghiệm bất động sản tại trung tâm CBD mới của Hà Nội.

INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery: Biểu tượng dịch vụ bất động sản "All-in-one"

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại không ngừng vận động, thói quen giao thương và làm việc của giới tinh hoa cũng có những chuyển dịch rõ nét. Thay vì chấp nhận những không gian văn phòng đơn điệu hay những khu vực sales gallery dự án tách biệt, thị trường đang khao khát một "điểm chạm" đa năng. Đây phải là nơi sự chuyên nghiệp của công việc hòa quyện nhịp nhàng với nghệ thuật tận hưởng cuộc sống. Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu đó, INDOCHINE đã tiên phong kiến tạo nên INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery - Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Được "may đo" trong từng đường nét kiến trúc với hệ sinh thái dịch vụ tinh tuyển, INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery là nơi mỗi mét vuông diện tích đều hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm. Với chủ đầu tư, đây là không gian trưng bày dự án hiện đại kết hợp hoàn hảo cùng khu vực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Đối với các đối tác và cộng đồng môi giới chuyên nghiệp, nơi đây mang đến một môi trường làm việc đủ sang trọng, tiện nghi để gặp gỡ khách hàng. Riêng với khách hàng, INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery tạo ra một hành trình trải nghiệm liền mạch khi hội tụ đầy đủ các không gian từ Sự kiện, Sales Gallery đến Nhà hàng và Cà phê & Căn hộ lưu trú chỉ trong một điểm đến duy nhất.

INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery được kiến tạo với hệ sinh thái dịch toàn diện với tổ hợp sự kiện - văn phòng - nhà hàng - cà phê & căn hộ dịch vụ 5*

Tổ hợp bao gồm bốn phân khu chức năng chính, mỗi khu vực đều mang một bản sắc riêng biệt nhưng thống nhất trong một dòng chảy cảm xúc. Asia Town - Cuisine & Mixology là không gian thưởng lãm ẩm thực Á - Âu kết hợp cùng nghệ thuật pha chế tinh hoa, tạo nên những buổi tiệc chiêu đãi đối tác đầy ấn tượng. ELITE Coffee đóng vai trò là khoảng dừng tinh tế, nơi khách mời có thể thả lỏng và mở ra những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng với tầm nhìn bao quát trung tâm CBD. Trong khi đó, INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery là không gian "may đo" chuyên biệt cho ngành bất động sản, kết hợp hoàn hảo giữa văn phòng làm việc hạng A và khu trưng bày dự án hiện đại. Nơi đây là tâm điểm giao thương lý tưởng, kết nối Chủ đầu tư, Đối tác và Cộng đồng Môi giới. Cuối cùng, ELITE Event Hall với diện tích 430m2 và sức chứa lên tới 300 khách mời là trung tâm của những sự kiện kick-off, mở bán, hội nghị chuyên nghiệp… được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn led 3 cánh tối tân.

Chính thức khai trương Hệ sinh thái INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery

Lễ khai trương INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery với chủ đề "Beyond New Heights" thực sự là một hành trình vươn tầm trải nghiệm dành cho khách mời.

Sáng ngày 7/4, tại tòa Capital Elite, 18 Phạm Hùng, không khí sự kiện đã sớm bùng nổ với sự góp mặt của hơn 300 khách mời VIP cùng đội ngũ nhân sự nội bộ hùng hậu. Ngay từ khu vực đón khách, sự chuyên nghiệp được thể hiện qua các chi tiết trang trí tinh tế theo tông màu xanh và trắng sang trọng.

Khách mời tham dự đã được trực tiếp chạm vào và thấu cảm những giá trị cốt lõi mà INDOCHINE dày công kiến tạo qua các "điểm chạm" cảm xúc. Sau tiết mục mở màn đầy ấn tượng và tiếng trống hội rộn ràng của đoàn múa lân sư rồng, Bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc INDOCHINE đã có bài phát biểu đầy tâm huyết về khát vọng bứt phá và nâng tầm trải nghiệm dịch vụ bất động sản toàn diện với tổ hợp INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery.

Khoảnh khắc các vị lãnh đạo cùng khách mời VIP thực hiện nghi thức cắt băng khai trương dưới màn pháo điện rực rỡ đã đánh dấu sự ra đời của một tâm điểm trải nghiệm toàn diện tại khu vực Mỹ Đình. Ngay sau phần lễ chính, khách mời đã có thời gian tham quan thực tế không gian tổ chức sự kiện và trải nghiệm các dịch vụ cao cấp. Tại quầy Bar sang trọng, khối F&B đã mang đến những màn trình diễn pha chế cocktail điêu luyện, giúp khách mời vừa thưởng thức đồ uống tinh tế vừa trao đổi những cơ hội hợp tác tiềm năng.

Đặc biệt, nhằm tri ân Khách hàng đã đồng hành cùng sự phát triển INDOCHINE, nhân dịp khai trương hệ sinh thái mới, công ty đã dành tặng những tấm voucher trải nghiệm dịch vụ tại Elite Business Center trị giá 666.666 đồng cho các khách hàng đã từng giao dịch qua đơn vị. Bên cạnh đó, toàn bộ khách mời có mặt tại sự kiện đều nhận được những món quà kỷ niệm ý nghĩa mang đậm dấu ấn thương hiệu Elite Business Center như một lời cảm ơn trân trọng cho sự hiện diện trong cột mốc quan trọng này.

Sự kiện khai trương INDOCHINE Real Estate Hub & Sales Gallery đã để lại dư âm mạnh mẽ về một chuẩn mực dịch vụ mới. Việc tích hợp hoàn hảo giữa không gian sự kiện, làm việc, kinh doanh và giải trí trong một điểm đến được quy hoạch bài bản không chỉ khẳng định tầm nhìn dài hạn của INDOCHINE mà còn góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng dịch vụ tại trung tâm phía Tây Thủ đô. Tại đây, mỗi khoảnh khắc đều được nâng niu, mỗi ý tưởng đều được khơi nguồn để tạo nên những giá trị thành công xứng tầm cho cộng đồng doanh nhân và khách hàng tinh hoa.

