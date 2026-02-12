Cận cảnh công trường đại dự án Khu đô thị thể thao Olympic
Những ngày đầu năm 2026, trên công trường Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội), không khí thi công diễn ra sôi động. Dự án có quy mô lớn với điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng đang thi công nhộn nhịp, mở ra kỳ vọng về một trung tâm thể thao - đô thị hiện đại trong tương lai.
Xe chở máy móc, thiết bị thi công vào công trường đại dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội). Ảnh: Tuấn Điệp
Khu vực nhà điều hành cho các kỹ sư, công nhân dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Tuấn Điệp
Các loại máy móc, thiết bị cơ giới hoạt động liên tục, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục ban đầu. Ảnh: Tuấn Điệp
Điểm khoanh đỏ nơi các cẩu tháp đã được vận chuyển đến là khu vực trung tâm xây dựng Sân vận động Trống Đồng đã hoàn thành san lấp mặt bằng, đường dẫn cho xe chở vật liệu sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính. Ảnh: Tuấn Điệp
Hệ thống đường nội khu đang được san lấp, lu lèn nền dẫn vào khu vực trung tâm xây dựng Sân vận động Trống Đồng. Ảnh: Tuấn Điệp
Công trường thi công Khu đô thị Olympic tại xã Thượng Phúc rộn ràng. Ảnh: Tuấn Điệp
Kỹ sư Nguyễn Đình Đức (bên trái) phụ trách kỹ thuật thi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic đang trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: Tuấn Điệp
Các công nhân đang khẩn trương thi công cầu rửa xe tự động cho các loại xe cơ giới khi ra khỏi công trường được sạch sẽ. Ảnh: Tuấn Điệp
Kỹ sư Nguyễn Đình Đức cho biết, theo kế hoạch đội ngũ kỹ sư và công nhân sẽ thi công xuyên Tết. Ảnh: Tuấn Điệp
Hiện tại chưa thi công xong cầu rửa xe tự động, nên các công nhân dùng máy bơm xịt rửa xe sạch sẽ khi ra khỏi công trường. Ảnh: Tuấn Điệp
Đường dẫn vào công trường luôn được đơn vị thi công dọn rửa sạch sẽ. Với tiến độ hiện tại, Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho Hà Nội, trở thành điểm nhấn phát triển thể thao và đô thị tầm cỡ châu lục. Ảnh: Tuấn Điệp
