Cận cảnh công trường đại dự án Khu đô thị thể thao Olympic

Đường dẫn vào công trường luôn được đơn vị thi công dọn rửa sạch sẽ. Với tiến độ hiện tại, Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho Hà Nội, trở thành điểm nhấn phát triển thể thao và đô thị tầm cỡ châu lục. Ảnh: Tuấn Điệp