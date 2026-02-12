Doanh nghiệp đến từ Hà Nội sắp làm khu đô thị hơn 12.000 tỷ tại tỉnh sở hữu “nóc nhà Nam Bộ”

Ảnh minh họa.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh vừa phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An trước đây). Nhà đầu tư là CTCP Đầu tư Vĩnh Tuy.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ, bao gồm nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh sống. Các sản phẩm của dự án gồm: đất nền; nhà ở xây thô, hoàn thiện mặt tiền; nhà ở xã hội để bán và cho thuê…

Tổng diện tích dự án khoảng 187 ha. Trong đó, phần diện tích nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng khoảng 43 ha, tương ứng 5.431 lô đất.

Đối với phần diện tích khoảng 30 ha do nhà đầu tư trực tiếp xây dựng, dự án dự kiến phát triển 3.273 căn, gồm 1.539 căn nhà ở thương mại liền kề và 1.734 căn nhà ở xã hội dạng chung cư. Quy mô dân số dự kiến khoảng 31.348 người.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng (chiếm 15%), phần còn lại hơn 10.200 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án dự kiến triển khai trong 7 năm, từ quý IV/2025 đến quý IV/2032 kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư. Cụ thể, giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự kiến thực hiện từ quý IV/2025 đến quý III/2026; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về phía nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Vĩnh Tuy được thành lập tháng 12/2009, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) với quy mô hơn 16 ha, gồm 112 căn biệt thự.

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh cũng có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu dân cư Bình Hòa Nam 1. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Flamingo Island.

Dự án được triển khai tại ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh), trên diện tích khoảng 160 ha, phát triển đa dạng loại hình nhà ở. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng gồm khoảng 200 căn nhà ở riêng lẻ và 1.800 lô đất nền (nhà ở liền kề và biệt thự), với tổng diện tích đất dự kiến khoảng 51 ha. Khu nhà ở chung cư có quy mô khoảng 1.000 căn hộ, được bố trí trên diện tích khoảng 7 ha. Quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng 14.600 người.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.852 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 578 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng mức đầu tư; phần còn lại khoảng 3.274 tỷ đồng (85%) được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Thời gian gần đây, Tây Ninh đang nổi lên trên bản đồ đầu tư khi thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp bất động sản. Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án quy mô trong lĩnh vực phát triển đô thị liên tục được triển khai, với sự hiện diện của các tập đoàn như: Vingroup, Ecopark, T&T Group…

Điển hình vào tháng 8/2025, tập đoàn Vingroup đã khởi công Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô gần 1.100 ha tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 7.050 căn nhà ở liền kề và gần 8.200 căn biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà tái định cư thấp tầng. Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái - thông minh - bền vững.

Trước đó vào tháng 3/2025, Vingroup cũng khởi công dự án Vinhomes Green City. Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 28.200 tỷ đồng, được quy hoạch thành 5 phân khu chính, cung ứng ra thị trường hơn 4.500 căn nhà phố và biệt thự.

Sun Group cũng xuất hiện tại Tây Ninh với quần thể Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.000 tỷ đồng.

Ecopark đang triển khai dự án Eco Retreat với quy mô khoảng 220 ha, tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 7.700 sản phẩm, bao gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp.

Trong khi đó, T&T Group góp mặt với dự án T&T City Millennia có quy mô khoảng 267 ha tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa dạng sản phẩm, dự kiến cung cấp khoảng 9.000 căn gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao cấp.

Núi Bà Đen nằm ở phía Đông Bắc TP Tây Ninh (cũ), cách khoảng 11 km. Với độ cao 986 m so với mực nước biển, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”. Không chỉ nổi bật bởi địa hình hùng vĩ, Núi Bà Đen còn là danh thắng nổi tiếng, được xem như biểu tượng du lịch và văn hóa của tỉnh Tây Ninh.

