Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 17.000 tỷ của Tập đoàn Ecopark tại Tây Ninh vừa được chọn làm một việc quan trọng

12-02-2026 - 07:29 AM | Bất động sản

Dự án Eco Retreat của Tập đoàn Ecopark được đánh giá có tiến độ thực hiện nhanh, từng được tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) lựa chọn làm dự án mẫu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án 17.000 tỷ của Tập đoàn Ecopark tại Tây Ninh vừa được chọn làm một việc quan trọng - Ảnh 1.

Một góc khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch Eco Retreat.

Theo UBND xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh), ngày 11/2/2026, trong khuôn khổ chương trình làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai đã đến khảo sát thực tế tại Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch Eco Retreat.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã tham quan tổng thể mô hình dự án, đồng thời nghe đại diện đơn vị đầu tư và lãnh đạo UBND xã Bến Lức báo cáo về quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

Theo báo cáo, Eco Retreat là một trong những dự án có tiến độ thực hiện nhanh, từng được tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) lựa chọn làm dự án mẫu để các địa phương tham khảo, học tập trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc triển khai hiệu quả dự án cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Được biết, dự án Eco Retreat có quy mô khoảng 220 ha, do Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB – Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Eco Retreat được đánh giá sở hữu vị trí thuận lợi khi dễ dàng kết nối với trung tâm TP.HCM và các địa phương lân cận. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung ứng khoảng 7.700 sản phẩm gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp.

Thời gian gần đây, Tây Ninh đang nổi lên trên bản đồ đầu tư khi thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp bất động sản. Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án quy mô trong lĩnh vực phát triển đô thị liên tục được triển khai, với sự hiện diện của các tập đoàn lớn.

Cùng với Ecopark, hiện T&T Group đang triển khai dự án T&T City Millennia với quy mô khoảng 267 ha tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa dạng sản phẩm, dự kiến cung cấp khoảng 9.000 căn gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao cấp.

Tiếp đến là Vingroup, doanh nghiệp này đã khởi công dự án Vinhomes Green City vào tháng 3/2025. Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 28.200 tỷ đồng, được quy hoạch thành 5 phân khu chính, cung ứng ra thị trường hơn 4.500 căn nhà phố và biệt thự.


Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt Nổi bật

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu Nổi bật

Toàn cảnh siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rộng ngang ngửa trung tâm Hà Nội, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới

Toàn cảnh siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rộng ngang ngửa trung tâm Hà Nội, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới

07:29 , 12/02/2026
Trước khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug từng chia sẻ cách người trẻ mua nhà TP.HCM từ “hai bàn tay trắng” trước tuổi 30

Trước khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug từng chia sẻ cách người trẻ mua nhà TP.HCM từ “hai bàn tay trắng” trước tuổi 30

07:28 , 12/02/2026
Hoàn thiện pháp luật về tài chính đất đai đồng bộ, minh bạch và khả thi

Hoàn thiện pháp luật về tài chính đất đai đồng bộ, minh bạch và khả thi

22:53 , 11/02/2026
Xây hơn 80 mộ giả để 'giữ chỗ'

Xây hơn 80 mộ giả để 'giữ chỗ'

22:48 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên