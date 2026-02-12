Dự án 17.000 tỷ của Tập đoàn Ecopark tại Tây Ninh vừa được chọn làm một việc quan trọng

Một góc khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch Eco Retreat.

Theo UBND xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh), ngày 11/2/2026, trong khuôn khổ chương trình làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai đã đến khảo sát thực tế tại Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch Eco Retreat.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã tham quan tổng thể mô hình dự án, đồng thời nghe đại diện đơn vị đầu tư và lãnh đạo UBND xã Bến Lức báo cáo về quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

Theo báo cáo, Eco Retreat là một trong những dự án có tiến độ thực hiện nhanh, từng được tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) lựa chọn làm dự án mẫu để các địa phương tham khảo, học tập trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc triển khai hiệu quả dự án cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Được biết, dự án Eco Retreat có quy mô khoảng 220 ha, do Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB – Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Eco Retreat được đánh giá sở hữu vị trí thuận lợi khi dễ dàng kết nối với trung tâm TP.HCM và các địa phương lân cận. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung ứng khoảng 7.700 sản phẩm gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp.

Thời gian gần đây, Tây Ninh đang nổi lên trên bản đồ đầu tư khi thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp bất động sản. Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án quy mô trong lĩnh vực phát triển đô thị liên tục được triển khai, với sự hiện diện của các tập đoàn lớn.

Cùng với Ecopark, hiện T&T Group đang triển khai dự án T&T City Millennia với quy mô khoảng 267 ha tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa dạng sản phẩm, dự kiến cung cấp khoảng 9.000 căn gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao cấp.

Tiếp đến là Vingroup, doanh nghiệp này đã khởi công dự án Vinhomes Green City vào tháng 3/2025. Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 28.200 tỷ đồng, được quy hoạch thành 5 phân khu chính, cung ứng ra thị trường hơn 4.500 căn nhà phố và biệt thự.



