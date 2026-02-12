Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ Tết Nguyên đán

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai, là tuyến giao thông quan trọng kết nối liên hoàn trục cao tốc Bắc - Nam khu vực miền Trung. Dự án có quy mô lớn với 77 cầu và 3 hầm đường bộ, trong đó hầm Bình Đê dài 3,2km là công trình cấp đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu rất cao về kỹ thuật vận hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án đã hoàn thành và được khánh thành vào cuối năm 2025. Ngày 5/2/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cùng Hội đồng đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã làm việc với Ban QLDA 2 và các chủ thể liên quan để thống nhất nghiệm thu, đưa dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác phục vụ người dân đi lại trong cao điểm Tết Nguyên đán.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Lê Thắng cho biết, để đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Ban Quản lý dự án 2 đã phê duyệt lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) tổ chức quản lý, vận hành và bảo trì khai thác tạm tuyến cao tốc. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kịp thời xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Được biết, gói quản lý, vận hành và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng có giá trị 117 tỷ đồng, thời gian thực hiện 15 tháng. Nhiệm vụ của liên danh đảm nhận quản lý đoạn tuyến dài 88km.

Việc HHV trúng thầu gói thầu quản lý, vận hành chính thức có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang được khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, HHV cũng đã được lựa chọn thực hiện gói thầu quản lý vận hành tạm tuyến cao tốc này với nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kịp thời xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Đến nay, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng phương án vận hành và đã tổ chức diễn tập điều hành giao thông, cứu hộ cứu nạn trên toàn tuyến, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân lưu thông an toàn, thông suốt trong dịp Tết.

Theo ông Thắng, Hội đồng kiểm tra nhà nước đã kiểm tra và kết luận công việc xây dựng tuyến chính đoạn từ Km1050+00 đến Km1084+315 và đoạn từ Km1128+530 đến Km1138+00 được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ các chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Công tác nghiệm thu trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ; kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Đối với những tồn tại, bất cập được Hội đồng kiểm tra chỉ ra, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương khắc phục. Riêng đoạn tuyến còn lại, các đơn vị cần xử lý triệt để hiện tượng trôi đất tại mái cơ nam hầm số 3, gia cố mái ta luy khu vực đồi Eo Gió (Km41) và lắp đặt tạm thời hệ thống điện chiếu sáng tại nút giao Sa Huỳnh để có cơ sở xây dựng phương án thông tuyến trình Hội đồng kiểm tra.

Liên quan đến tổ chức giao thông, Ban Quản lý dự án 2 cho biết sẽ điều chỉnh biển báo tốc độ trên toàn tuyến từ mức 90/60km/h sang 90/80/60km/h theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam và hoàn thành trước ngày 10/2. Chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết tập trung khắc phục các tồn tại, kiến nghị Hội đồng tiếp tục kiểm tra, xem xét chấp thuận nghiệm thu các đoạn còn lại để có thể thông xe, khai thác tạm toàn tuyến chính cao tốc.