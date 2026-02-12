Sau 5 tháng khởi công, siêu cao tốc 56.000 tỷ dài 113 km kết nối Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đạt tiến độ mới

Hướng tuyến dự án.

Theo Báo Hà Nội Mới, ngày 11/2, lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường cầu Hồng Hà – một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Báo cáo của CTCP Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội cho biết, dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư – PPP) thuộc dự án đường Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 113 km, đi qua địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Tổng mức đầu tư dự án là 56.293 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 23.861 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 30 tháng, thời gian thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT là hơn 21 năm.

Đến nay, các nhà đầu tư đã góp đủ 600 tỷ đồng, hoàn tất 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Trên địa bàn Hà Nội, dự án đã tiếp nhận 57,52/58,12 km (đạt 98,84%); tại Hưng Yên đã bàn giao 17,56/19,18 km (đạt 91,5%). Riêng Bắc Ninh đang tiếp tục bàn giao các đoạn còn lại và dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2026.

Đối với tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, công tác thi công được triển khai từ tháng 10/2025. Hiện 9/12 gói thầu đã được thực hiện với 43 mũi thi công. Giá trị sản lượng ước đạt 1.364 tỷ đồng/21.189 tỷ đồng, tương đương 6,44%. Trong đó, cầu Hồng Hà đạt 577 tỷ đồng, cầu Mễ Sở 241 tỷ đồng, cầu Hoài Thượng 246 tỷ đồng, các hạng mục khác đạt 331 tỷ đồng.

Phần việc theo hợp đồng BOT đã hoàn thành khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế kỹ thuật trong tháng 12/2025. Doanh nghiệp dự án đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đã trình thẩm định 3/16 đoạn; các đoạn còn lại được khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu hoàn tất thẩm định, phê duyệt trong quý I/2026 để lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công từ quý II/2026.

Tại buổi thăm và làm việc, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô và khu vực. Vì vậy, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trên công trường; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng và mỹ thuật công trình.

Phối cảnh một nút giao trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trước đó, vào tháng 9/2025, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư – PPP) thuộc dự án đường Vành đai 4.

Dự án thành phần 3 đường cao tốc Vành đai 4 có chiều dài khoảng 113 km, rộng 17 m, các cầu lớn vượt sông rộng 24,5 m (giai đoạn 1 có 4 làn xe).

Toàn tuyến có 13 đoạn đi trên cao với tổng chiều dài khoảng 82 km; 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và hoàn thiện 1 nút giao.

Vào tháng 6/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư – PPP) thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh City Land - Sunflower - VEC - Horizon (Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon). Loại hợp đồng BOT.



