Sắp ra mắt thương phố trung tâm tại lõi đô thị mới An Vân Dương

Sự xuất hiện của Richmond Phú Xuân được kỳ vọng sẽ tạo nên một "thương phố trung tâm" mới, không chỉ bổ sung nguồn cung nhà phố kinh doanh còn thiếu hụt cho hơn 25.000 cư dân, mà còn định hình nhịp sống thương mại sôi động ngay tại lõi đô thị, góp phần hoàn thiện diện mạo và sức sống kinh tế của Thành phố Huế trong giai đoạn phát triển mới.

Động lực giao thương cho đô thị mới An Vân Dương và kinh tế Thành phố Huế

Trong lộ trình đưa Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị mới An Vân Dương được định vị là hạt nhân tăng trưởng, biểu tượng cho sự chuyển mình hiện đại của Cố đô với vai trò là Khu trung tâm hành chính mới, hạ tầng đồng bộ và cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc. Sự gia tăng nhanh về dân số kéo theo nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ và giao thương bùng nổ. Trong bối cảnh đó, các mô hình thương mại đơn lẻ hay khu dân cư thuần ở khó còn đủ sức đáp ứng nhịp sống đô thị đang vận động ngày càng mạnh mẽ.

Bởi vậy, việc hình thành các trục thương mại tập trung, nơi giao thoa giữa kinh doanh, dịch vụ và đời sống thường nhật, được xem là mắt xích quan trọng để kích hoạt sức sống đô thị, kết nối các phân khu chức năng và gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Những dự án nhà phố được quy hoạch bài bản không chỉ tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển bền vững, mà còn giữ dòng tiền ở lại khu đô thị, tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Sự phát triển của kinh tế Huế trong kỷ nguyên mới đòi hỏi những mô hình giao thương có tính bứt phá. Việc hình thành các không gian thương mại trung tâm tại những đô thị mới như An Vân Dương không chỉ mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là bước chuyển quan trọng trong việc mở rộng cấu trúc kinh tế đô thị, cân bằng giữa du lịch, dịch vụ và thương mại, từ đó tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Sắp ra mắt Thương phố trung tâm hiện đại phục vụ hơn 25.000 cư dân

Đứng trước nhu cầu lớn về không gian kinh doanh chuyên nghiệp, phân khu Richmond Phú Xuân (nằm trong Khu đô thị Phú Xuân City) ra đời như một sự tất yếu. Được định vị là Thương phố trung tâm – trái tim giao thương của toàn khu đô thị, Richmond hướng tới phục vụ nhu cầu thương mại – dịch vụ – giải trí cho khoảng 25.000 cư dân nội khu và khu vực lân cận. Không chỉ giải bài toán thiếu hụt mặt bằng thương mại, Richmond Phú Xuân còn được quy hoạch để trở thành điểm đến giao thương sôi động, nơi nhịp kinh doanh diễn ra liên tục, tạo sức hút tự nhiên cho dòng tiền và dòng người.

Một trong những lợi thế khác biệt của Richmond Phú Xuân nằm ở địa thế cao cùng vị trí chiến lược hiếm có. Dự án đối diện chợ Cống mới – trung tâm dân sinh quan trọng của khu vực, nơi tập trung nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng ngày của cộng đồng cư dân. Đồng thời, dự án chỉ cách Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế khoảng 1,5 km. Sự cộng hưởng giữa chợ truyền thống và trung tâm mua sắm hiện đại đã tạo nên một "tâm điểm giao thương" hiếm có, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa, hình thành một không gian thương mại đa sắc màu, đảm bảo sức mua ổn định và bền vững từ cộng đồng cư dân đông đảo.

Richmond Phú Xuân được kỳ vọng kiến tạo một hệ sinh thái thương mại "không ngủ", nơi mỗi mét vuông đất đều có khả năng sinh lời từ sự cộng hưởng của cộng đồng cư dân đông đảo và dòng khách giao thương liên tục.

Yếu tố tạo nên sự khác biệt của Richmond Phú Xuân trên thị trường chính là thiết kế nhà phố sở hữu từ 2 đến 3 mặt tiền. Mỗi mặt tiền là một kịch bản kinh doanh riêng, giúp tối ưu khả năng khai thác và đa dạng mô hình vận hành. Những căn nhà phố hướng trực diện chợ truyền thống thừa hưởng dòng khách ổn định, thuận lợi cho bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ thiết yếu hoặc khai thác lưu trú như homestay, home boutique phục vụ khách du lịch…

Ở hướng khác, các căn nhà phố có mặt tiền tiếp giáp trường học mở ra cơ hội lý tưởng cho các mô hình kinh doanh gắn với giáo dục và đời sống như trung tâm dạy thêm, lớp kỹ năng, văn phòng phẩm, quán ăn phục vụ học sinh – phụ huynh. Dòng người qua lại thường xuyên tạo nên sức mua bền vững và nhịp kinh doanh đều đặn. Trong khi đó, mặt phía sau hướng ra công viên nội khu lại là không gian lý tưởng cho các mô hình cafe sân vườn, F&B, tạo thêm lớp trải nghiệm thư giãn cho khách hàng.

Chính sự linh hoạt trong thiết kế và vị trí đã giúp mỗi góc tại Richmond Phú Xuân đều có thể trở thành một không gian kinh doanh tiềm năng. Dòng chảy giao thương được kích hoạt liên tục, tạo nên một thương phố trung tâm luôn sôi động, sầm uất – đúng vai trò trái tim thương mại của toàn khu đô thị. Khi cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc và hệ sinh thái tiện ích dần hoàn thiện, Richmond Phú Xuân được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn giao thương quan trọng của khu vực An Vân Dương, góp phần định hình diện mạo thương mại – dịch vụ mới của đô thị phía Đông Nam Thành phố Huế.