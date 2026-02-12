Sau 8 năm bị 'treo', dự án Thủ Thiêm Eco Smart City 'lộ diện' thêm 3 nhà đầu tư mới

Xuất hiện 3 nhà đầu tư

Sở Tài chính TPHCM vừa có công văn số 3730 báo cáo UBND TPHCM về việc kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) về dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có kiến nghị, muốn nhận được ý kiến phản hồi chính thức về việc cho phép huy động nhà đầu tư bên ngoài (chiếm tỷ lệ 35% vốn) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp, và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên Tập đoàn Lotte sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài.

Hiện tại, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở tiền đề là UBND TPHCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Sau khi xác định được nhà đầu tư tham gia dự án với tỷ lệ 35%, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC sẽ tiến hành nộp hồ sơ chính thức để UBND TPHCM thẩm định và phê duyệt.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cũng cung cấp danh sách các nhà đầu tư tiềm năng đang được thảo luận và phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên thuộc Tập đoàn Lotte. Theo đó, các nhà đầu tư mà Công ty TNHH Lotte Properties HCMC này nhắc đến là Công ty CP Đầu tư bất động sản Sơn Kim, Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC mong sớm nhận được ý kiến phản hồi tích cực và chính thức của UBND TPHCM và Sở Tài Chính đối với nội dung kiến nghị. Qua đó, khi dự án được tái khởi động, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có thể đóng góp vào việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Qua rà soát, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM cũng như các quy định hiện hành, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM có văn bản phản hồi cho Công ty TNHH Lotte Properties HCMC chấp thuận về nguyên tắc cho phép nhà đầu tư được thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, khi dự án chưa khai thác, vận hành nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Nghị định 115 của Chính phủ.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có trách nhiệm xác định cụ thể nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, nộp đề xuất chính thức để có cơ sở xem xét theo quy định.

Yêu cầu Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Ngoài những nội dung nêu trên, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC còn kiến nghị một số nội dung như miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4% theo quy định tại Nghị định số 103 của Chính phủ, điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

Từng muốn dừng dự án

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo văn bản, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm (kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6/2025) và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Đến chiều 3/10/2025, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các Phó chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo các sở ngành đã làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc liên quan dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City để lắng nghe những vướng mắc của nhà đầu tư và tiếp tục kiến nghị Chính phủ gỡ vướng.

Để tháo gỡ các vướng mắc hiện tại và tiếp tục thực hiện dự án, Tập đoàn Lotte có 3 đề xuất cụ thể mong UBND TPHCM và Chính phủ xem xét. Đầu tiên, cho phép Lotte được điều chỉnh tỷ lệ góp vốn trong nội bộ liên danh các công ty của tập đoàn. Tiếp đó, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%. Cuối cùng, miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4%.

Ngoài ra, Tập đoàn Lotte kiến nghị cơ quan chức năng sẽ ban hành một thông báo nộp tiền sử dụng đất mới, đồng thời hủy bỏ thông báo đã được ban hành trước đó.

Sau khi lắng nghe ý kiến các sở ngành và Tập đoàn Lotte, ông Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM rất mong nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục thực hiện dự án quan trọng này. Sự thành công của dự án không chỉ là của riêng Lotte mà còn là một đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của TPHCM trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng trao đổi cụ thể với từng sở ngành để có hướng giải quyết riêng đối với mỗi kiến nghị của nhà đầu tư.