Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận chỉ đạo "nóng" tại siêu dự án mà Thủ tướng "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng tại cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Các địa phương đồng thời phải khẩn trương di dời các công trình ngầm, nổi để đáp ứng tiến độ thi công 7 cây cầu qua sông Hồng, hoàn thành trước ngày 31/3/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Riêng đối với dự án cầu Tứ Liên, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề và xã Đông Anh cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn trước ngày 31/3/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng; UBND xã Đông Anh và Tập đoàn Vingroup khẩn trương rà soát, thống nhất phương án di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, bảo đảm tiến độ đề ra; đồng thời báo cáo UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức họp, hướng dẫn và giải đáp các quy định mới liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình triển khai các dự án.

Trước đó, ngày 10/2, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn công tác đã tới công trường xây dựng cầu Tứ Liên để động viên, chúc Tết cán bộ, kỹ sư và công nhân đang trực tiếp thi công một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Sau lễ khởi công ngày 19/5/2025, các nhà thầu đã triển khai đồng thời 12 mũi thi công. Theo kế hoạch, bệ trụ cầu chính sẽ hoàn thành trong tháng 3/2026; cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu vượt sông Đuống và cầu thép vượt đê Tả Đuống hoàn thành trong tháng 6/2026; toàn bộ công trình phấn đấu hoàn thành và thông xe trong quý II/2027.

Việc hoàn thành cầu Tứ Liên có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho các cầu hiện hữu như Chương Dương, Thăng Long và Vĩnh Tuy.

Được biết, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025. Tại buổi lễ khởi công, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý dự án phát huy trách nhiệm cao nhất, các nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian thi công dự án xuống còn 24 tháng.

Dự án có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ cũ), điểm cuối nối với đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ).

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,5 ha, khoảng 700 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.



