Thành phố lớn thứ 3 Việt Nam – nơi Vingroup muốn làm siêu dự án lớn nhất miền Tây sắp có dự án cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Tại kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) ngày 10/2/2026, HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã thông qua Nghị quyết về danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội (đợt 3).

Theo đó, có 7 khu đất với tổng diện tích khoảng gần 114.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.500 tỷ đồng đã được đưa vào danh mục để triển khai các dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên cơ sở đã có quyền sử dụng đất.

Trong số các dự án được thông qua, nổi bật là Tổ hợp Trung tâm thương mại – căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center do Công ty Cổ phần Thiên Quân Center đăng ký thực hiện trên khu đất rộng 5.260 m2 tại Khu dân cư lô số 49, Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Cái Răng.

Dự án có thời gian thực hiện dự kiến 72 tháng, với tổng mức đầu tư khoảng 1.630 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, công trình cao 39 tầng, gồm khối đế 5 tầng trung tâm thương mại và khoảng 620 căn hộ tại khối tháp phía trên, dự kiến khởi công trong quý III/2026.

Nếu hoàn thành, Tổ hợp Trung tâm thương mại – căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center sẽ là tòa nhà cao nhất TP. Cần Thơ cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua tòa Vincom Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hiện cao 30 tầng.

Bên cạnh Thiên Quân Center, còn có 6 dự án khác đủ điều kiện triển khai nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm.

Cụ thể, Dự án Khu nhà ở cán bộ Học viện Chính trị khu vực IV do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 136 thực hiện trên diện tích 20.183 m2 tại phường An Bình, với thời gian triển khai 12 tháng và tổng mức đầu tư khoảng 19,22 tỷ đồng.

Dự án nhà ở thương mại Mekong Ecopark do Công ty TNHH Mekong Ecopark đăng ký thực hiện trên 8.687 m2 đất tại phường Hưng Phú, có thời gian thực hiện 60 tháng, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Dự án Khu căn hộ Hưng Phú HOLDING do Công ty TNHH Ẩm thực nhà hàng Tây Đô đăng ký thực hiện trên diện tích 4.060 m2 tại Khu dân cư Hưng Phú I, Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, với thời gian triển khai 36 tháng và tổng mức đầu tư khoảng 1.330 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ do Công ty TNHH MTV Xây dựng Kim Ngọc thực hiện trên diện tích 30.481 m2 tại phường Lê Bình, trong đó có 18.660,3 m² đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng, thời gian triển khai 60 tháng, tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Khu dân cư Yên Thượng do Công ty TNHH Bất động sản Yên Thượng đăng ký thực hiện trên diện tích 12.636,5 m2 tại phường Cái Răng, thời gian triển khai 36 tháng, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Cuối cùng là Dự án Khu nhà ở An Gia do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng nhà ở An Gia đăng ký thực hiện trên diện tích 31.784 m2 tại xã Cờ Đỏ, với thời gian triển khai 36 tháng và tổng mức đầu tư khoảng 68,6 tỷ đồng.

TP. Cần Thơ là địa bàn đang được Tập đoàn Vingroup nghiên cứu triển khai Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong – dự án quy mô lớn nhất miền Tây tính đến hiện tại. Cuối tháng 1 vừa qua, Thường trực Thành đã ủy yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP. Cần Thơ, thống nhất cho phép lập quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Theo quy hoạch, khu đô thị này có quy mô khoảng 2.945 ha, dân số dự kiến khoảng 300.000 người, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hậu Giang trước đây, đã lựa chọn Tập đoàn Vingroup làm đơn vị nghiên cứu lập đồ án quy hoạch nhằm kêu gọi đầu tư, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.



