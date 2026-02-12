Nhiều dự án được cấp sổ hồng trước Tết

Động thái đó giúp người dân an tâm đón Tết.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT C-Holdings, cho biết doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ hồng cho cư dân dự án khu chung cư Tổ Ấm (The Maison) tại phường Thủ Dầu Một. Dự án có hơn 600 căn hộ và mới bàn giao cho cư dân trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa bàn giao sổ hồng cho hàng trăm cư dân dự án Gladia by the Waters (phường Bình Trưng) chỉ sau 3 tháng mở bán. Đây được xem là diễn biến hiếm gặp trong bối cảnh nhiều dự án tại TP HCM phải chờ đợi nhiều năm để hoàn tất pháp lý.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng cũng đã trực tiếp làm việc với một số chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cấp sổ hồng. Điển hình là dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ The Harmona (phường Tân Bình) do Công ty CP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình làm chủ đầu tư, với 569 căn hộ đã bàn giao hơn 13 năm nhưng chưa được cấp sổ.

Theo ông Thắng, nguyên nhân chậm trễ do dự án điều chỉnh quy hoạch và phải thực hiện bổ sung nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn tất các thủ tục này, cơ quan chức năng mới xem xét cấp sổ cho cư dân.

Ngoài ra, dự án khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển (Nhà Bè Metrocity) với 377 căn nhà thấp tầng cũng vừa được phê duyệt cấp sổ hồng sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính.