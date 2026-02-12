Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều dự án được cấp sổ hồng trước Tết

12-02-2026 - 07:33 AM | Bất động sản

Những tuần cận Tết, tại TP HCM, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản cùng cơ quan quản lý liên tục công bố hoàn tất thủ tục bàn giao nhà, cấp sổ hồng.

Động thái đó giúp người dân an tâm đón Tết.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT C-Holdings, cho biết doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ hồng cho cư dân dự án khu chung cư Tổ Ấm (The Maison) tại phường Thủ Dầu Một. Dự án có hơn 600 căn hộ và mới bàn giao cho cư dân trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa bàn giao sổ hồng cho hàng trăm cư dân dự án Gladia by the Waters (phường Bình Trưng) chỉ sau 3 tháng mở bán. Đây được xem là diễn biến hiếm gặp trong bối cảnh nhiều dự án tại TP HCM phải chờ đợi nhiều năm để hoàn tất pháp lý.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng cũng đã trực tiếp làm việc với một số chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cấp sổ hồng. Điển hình là dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ The Harmona (phường Tân Bình) do Công ty CP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình làm chủ đầu tư, với 569 căn hộ đã bàn giao hơn 13 năm nhưng chưa được cấp sổ.

Theo ông Thắng, nguyên nhân chậm trễ do dự án điều chỉnh quy hoạch và phải thực hiện bổ sung nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn tất các thủ tục này, cơ quan chức năng mới xem xét cấp sổ cho cư dân.

Ngoài ra, dự án khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển (Nhà Bè Metrocity) với 377 căn nhà thấp tầng cũng vừa được phê duyệt cấp sổ hồng sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Theo S.Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt

KDC Đại Nam gần 100 ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng xôn xao một thời, nay vẫn là bãi đất trống, bị đem thế chấp và bán hụt Nổi bật

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu Nổi bật

Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư sắp được “lên đời”

Sân bay 5.800 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn T&T của bầu Hiển đầu tư sắp được “lên đời”

07:33 , 12/02/2026
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận chỉ đạo "nóng" tại siêu dự án mà Thủ tướng "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận chỉ đạo "nóng" tại siêu dự án mà Thủ tướng "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

07:32 , 12/02/2026
Thành phố lớn thứ 3 Việt Nam – nơi Vingroup muốn làm siêu dự án lớn nhất miền Tây sắp có dự án cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Thành phố lớn thứ 3 Việt Nam – nơi Vingroup muốn làm siêu dự án lớn nhất miền Tây sắp có dự án cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long

07:31 , 12/02/2026
Dự án 17.000 tỷ của Tập đoàn Ecopark tại Tây Ninh vừa được chọn làm một việc quan trọng

Dự án 17.000 tỷ của Tập đoàn Ecopark tại Tây Ninh vừa được chọn làm một việc quan trọng

07:29 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên