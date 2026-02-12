Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-02-2026 - 08:53 AM | Bất động sản

Ngôi nhà 110m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Với chi phí đầu tư không cao, căn nhà gần như hạn chế các vật liệu đắt đỏ và khó vận chuyển, nội thất tối giản, không gian thoáng mát phù hợp với thời tiết địa phương, mùa Đông quá lạnh và mùa Hè quá nóng, đảm bảo được thời tiết thường xuyên có bão - đặc thù của vùng đất miền Trung.

Ngôi nhà có công năng 1 trệt 1 lầu và sân thượng nhỏ. Tầng trệt gồm gara, khách bếp, phòng ngủ bà, khu giặt phơi và 2 wc, lầu 1 gồm 2 phòng ngủ có wc riêng, khu shc và phòng thờ, kho nhỏ.

Thúy Hiền

Tiền Phong

