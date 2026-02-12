Ngôi nhà 110m2 đông ấm hè mát

Với chi phí đầu tư không cao, căn nhà gần như hạn chế các vật liệu đắt đỏ và khó vận chuyển, nội thất tối giản, không gian thoáng mát phù hợp với thời tiết địa phương, mùa Đông quá lạnh và mùa Hè quá nóng, đảm bảo được thời tiết thường xuyên có bão - đặc thù của vùng đất miền Trung.

Ngôi nhà có công năng 1 trệt 1 lầu và sân thượng nhỏ. Tầng trệt gồm gara, khách bếp, phòng ngủ bà, khu giặt phơi và 2 wc, lầu 1 gồm 2 phòng ngủ có wc riêng, khu shc và phòng thờ, kho nhỏ.