Đất Xanh Group lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG) đã công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 6/3/2026 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trước ngày 30/6/2026, thời gian cụ thể và công tác cần thiết để tổ chức cuộc họp sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Đất Xanh Group sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty kiểm toán; tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; tờ trình chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; kế hoạch kinh doanh năm 2026,... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.437 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 63,4 tỷ đồng, giảm 69,7%.

Theo giải trình của Đất Xanh Group, kết quả kinh doanh hợp nhất trong kỳ bị ảnh hưởng chủ yếu do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Nguyên nhân là do Tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, tiếp thị và tổ chức triển khai dự án.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hơn 4.164,3 tỷ đồng, giảm 13,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 574,4 tỷ đồng, tăng 26,7%.

Tổng tài sản của Đất Xanh Group tính đến thời điểm cuối năm 2025 ở mức hơn 38.102,4 tỷ đồng, tăng 30,6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ghi nhận hơn 14.270,3 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 15.658,3 tỷ đồng, chiếm 41,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 17.240,3 tỷ đồng, tăng 23,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 4.795,8 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng nợ; khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 6.219,4 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng nợ.



