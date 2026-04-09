Hình ảnh sửa chữa Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

Theo Nguyễn Tuấn | 09-04-2026 - 09:01 AM | Bất động sản

Dọc theo Quốc lộ 51, nhiều đơn vị thi công bóc tách lớp mặt đường để sửa chữa "con đường đau khổ" nối Đồng Nai với TPHCM

Quốc lộ 51 dài hơn 73 km là tuyến đường huyết mạch kết nối Đồng Nai với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (TPHCM). Không chỉ quá tải, hiện Quốc lộ còn hư hỏng nặng.

CLIP sửa chữa Quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Trước đó, tháng 1-2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã có thông báo tạm dừng thu phí dự án BOT Quốc lộ 51. Sau đó, chủ đầu tư cũng dừng duy tu, bảo dưỡng nên Quốc lộ 51 xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt sau những cơn mưa lớn, tuyến đường xuất hiện rất nhiều "ổ gà, ổ trâu".

Giữa năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 4 tuyến Quốc lộ 1, 20, 51 và 56. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai xảy ra 13 vụ tai nạn làm 12 người chết, 3 người bị thương.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, mỗi ngày Quốc lộ 51 có hơn 60.000 lượng phương tiện lưu thông. Quá tải, đường sá xuống cấp, nhiều đoạn đường lồi lõm, ổ voi, ổ gà tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 51 được khởi công từ giữa tháng 3-2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2026.

Phía Sở Xây dựng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công ban ngày, ban đêm, đảm bảo an toàn giao thông và rút ngắn tiến độ.

Theo ghi nhận, đơn vị thi công sửa chữa các đoạn đường đi qua phường Tam Phước, Long Hưng và xã Long Thành.

Các đơn vị thi công 2 làn đường ngay sát dải phân cách cứng giữa đường, thi công theo kiểu cuốn chiếu, xong tới đâu hoàn trả mặt đường tới đó.

Một số hình ảnh sửa chữa trên Quốc lộ 51:

Biển cảnh báo thi công

Mặt đường uốn lượn, nhấp nhô

Bước đầu, các đơn vị thi công bóc tách mặt đường tại 2 làn đường giáp dải phân cách

Các đơn vị thi công theo kiểu cuốn chiếu, thi công từng đoạn nhỏ, hoàn thành tới đâu thì hoàn trả mặt bằng tới đó.

