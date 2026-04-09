Quy định mới về trách nhiệm của Chủ tịch xã trong lĩnh vực đất đai

Theo Đình Phong | 09-04-2026 - 08:52 AM | Bất động sản

Theo văn bản hợp nhất về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp trong lĩnh vực đất, nhiều thẩm quyền vốn thuộc cấp huyện được chuyển giao xuống cấp xã, đặt Chủ tịch UBND cấp xã vào vị trí “tuyến đầu” trong quản lý đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản hợp nhất số 41 Nghị định quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo văn bản hợp nhất, nhiều nhiệm vụ trước đây do UBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nay được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc xác định lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau quy định tại điểm a khoản 3 Điều 236; ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 4 Điều 236 Luật Đất đai.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, quyết định về thành viên của Ban thực hiện cưỡng chế quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Cũng theo văn bản hợp nhất, thẩm quyền của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra đối với lĩnh vực đất đai trên phạm vi địa bàn quản lý quy định tại Nghị định số 102 chuyển giao cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện.

Song song với mở rộng thẩm quyền, văn bản hợp nhất cũng quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong quản lý nhà nước về đất đai.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định trưng dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá; tham gia là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 161 Luật Đất đai.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 4 Điều 236 Luật Đất đai; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền...

