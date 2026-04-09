Khu Tây TP.HCM: Khi mặt bằng giá chưa tương xứng với động lực tăng trưởng

Dòng tiền rời "điểm nóng" mở ra cơ hội đầu tư trong chu kỳ mới

Thị trường bất động sản 2026 cùng những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô đã khiến cho xu thế đầu tư bất động sản không còn theo diện rộng như trước. Các báo cáo và góc nhìn chuyên gia đều cho thấy dòng tiền chảy vào thị trường ngày càng thận trọng. Xu hướng nhà đầu tư chỉ xuống tiền tại những vị trí có khả năng kết nối hiệu quả, công năng kinh tế rõ ràng để thuận lợi cho hoạt động thuê/kinh doanh ngay.

Thay vì chạy theo những cơn sốt đất ảo, họ đang săn tìm những vùng đất "vàng" có sẵn nội lực nhưng giá vẫn chưa tăng tương xứng. Đó là những nơi đã có hệ thống hạ tầng hoàn thiện, trục kết nối có lưu lượng tham gia giao thông thực; kinh tế vùng tăng trưởng bền vững, nhưng vẫn đang thiếu các khu đô thị được đầu tư bài bản để cư dân sinh sống và tiêu dùng. Đây chính là những "mỏ neo" giữ dòng tiền và sẵn sàng bùng nổ về giá trị trong tương lai gần.

Khu Tây TP.HCM sắp bước vào một chu kỳ định giá mới?

Xét về mặt bằng mặt bằng giá, khu Tây sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với nhiều khu vực khác của TP.HCM. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, ở trung tâm thành phố, giá căn hộ mới đã phổ biến trong vùng 110 - 200 triệu đồng/m2; tại khu Đông, nhiều dự án ghi nhận từ khoảng 48 - 64 triệu đồng/m2; trong khi ở khu Tây, không ít dự án vẫn đang neo ở vùng quanh 30 triệu đồng/m2.

Chu kỳ phát triển bất động sản TP.HCM trong hai thập kỷ qua cho thấy các cực tăng trưởng thường dịch chuyển theo hạ tầng và động lực kinh tế vùng. Ở thời điểm hiện tại, khu Tây đang dần hội tụ các yếu tố này: hạ tầng liên vùng được đẩy mạnh, khu công nghiệp duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, kéo theo nhu cầu nhà ở và sự dịch chuyển dân cư từ TP.HCM. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại khu vực này vẫn chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nền tảng, tạo ra một khoảng trễ định giá đáng chú ý.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn: "Dòng tiền hiện nay có xu hướng tìm đến những khu vực đã có nền tảng hạ tầng và kinh tế, nhưng mặt bằng giá vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển."

Bến Lức: Điểm nối giao thương, hội tụ động lực khu vực phía Tây

Trong bức tranh khu Tây, Bến Lức nổi lên như một điểm giao quan trọng của các trục kinh tế. Về hạ tầng, khu vực này kết nối trực tiếp các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3, tạo nên mạng lưới liên thông giữa TP.HCM, miền Tây và khu Đông Nam Bộ. Về kinh tế, Tây Ninh định hướng phát triển hệ thống logistics quy mô lớn, trong đó Bến Lức đóng vai trò trung tâm. Điều này hình thành sự giao thoa giữa dòng người và tiêu dùng từ TP.HCM, dòng hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long và dòng sản xuất logistic từ Đông Nam Bộ.

Ở góc độ dài hạn, những điểm giao cắt của các dòng lưu chuyển thường là nơi có khả năng hình thành hoạt động kinh tế và giá trị bất động sản.

Bến Lức trở thành điểm kết nối kinh tế trọng điểm giữa khu Tây và TP.HCM

Xét về yếu tố hạ tầng giao thông, khi Vành đai 3 dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6/2026 và cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành trong năm 2026, Bến Lức trở thành điểm giao thương kết nối Tây Nam Bộ - TP. HCM - Đồng Nai và các trục cao tốc hướng tâm. Xét về yếu tố quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, địa phương định hướng hình thành 10 trung tâm logistics, trong đó Bến Lức đóng vai trò quan trọng. Sức hấp dẫn của Bến Lức không chỉ nằm ở kỳ vọng tăng giá bất động sản, mà ở việc khu vực này có cơ hội trở thành một mắt xích vận hành thực trong chuỗi giao thương vùng. Điều kiện thuận lợi này đã mở lối cho thị trường bất động sản tăng tốc cùng sự xuất hiện của các mô hình đô thị quy mô lớn, được đầu tư bài bản theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh khu Tây còn thiếu những cấu trúc có thể vận hành dòng tiền tại chỗ, Thanh Phú Centre Point được phát triển như một đô thị tích hợp tại Thanh Phú (Bến Lức), gắn với trục 830C. Dự án được quy hoạch theo hướng kết hợp không gian ở, tiện ích và thương mại trong một cấu trúc vận hành thống nhất, nhằm hình thành dòng người, kéo dài thời gian lưu trú và từng bước tạo ra hoạt động tiêu dùng tại chỗ. Cách tiếp cận này phản ánh một hướng phát triển khác, khi giá trị bất động sản được định hình không chỉ từ vị trí, mà từ khả năng vận hành và tạo ra dòng tiền trong tương lai.

Với những nhà đầu tư đã đi qua chu kỳ khu Đông thành công, câu hỏi không còn là khu Tây có tiềm năng hay không. Điều quan trọng hơn là xác định thời điểm thị trường bắt đầu phản ánh các yếu tố tăng trưởng vào giá, và liệu mình đang tham gia trước hay sau thời điểm đó?