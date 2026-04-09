Solaria Rise “hút khách” nhờ chính sách hấp dẫn cùng hệ giá trị sống thực

Tâm điểm an cư - đầu tư với giải pháp tài chính ưu việt

Báo cáo dữ liệu quý I/2026 của Knight Frank cho thấy giá sơ cấp căn hộ tại TPHCM sau mở rộng hơn 97 triệu đồng mỗi m2, riêng khu trung tâm (TPHCM cũ) là 107 triệu đồng mỗi m2, tăng 3,2% so với quý trước và 11,8% theo năm. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của nguồn cung sang phân khúc trung – cao cấp. Khi mặt bằng giá liên tục bị đẩy cao, phân khúc căn hộ sơ cấp dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường.

Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất của Solaria Rise (thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha) đến từ mức giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng/căn - ngưỡng gần như không còn hiện diện trong thị trường nội đô. Đặt trong tương quan, với cùng ngân sách, người mua hiện khó tìm được dự án nào vừa nằm trong đại đô thị quy mô lớn, vừa sở hữu định vị sống nghỉ dưỡng, lại có sẵn hệ tiện ích và dư địa tăng giá theo tiến độ toàn khu.

Cộng hưởng với mức giá dễ tiếp cận, Solaria Rise còn đang áp dụng cơ chế ưu đãi lũy tiến theo số lượng sản phẩm: khách mua chung 2 sản phẩm được ưu đãi 1%, từ 3–4 sản phẩm được 1,5%, và từ 5 sản phẩm trở lên được 2%. Dự án cũng triển khai loạt ưu đãi áp dụng đồng thời gồm: 1% cho chương trình "Chill Resort – chạm Smart Home", 1% cho nhóm đặc quyền "bán kính vàng" tại khu vực Nam Sài Gòn và Tây Ninh, ưu đãi đến 2% cho khách hàng thân thiết Nam Long Club cùng voucher 50 triệu đồng từ chương trình Nam Long Journey.

Nếu cộng hưởng các nhóm ưu đãi, giá vốn thực tế của người mua có thể giảm đáng kể so với giá niêm yết ban đầu. Điều này đồng nghĩa khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm với ưu đãi "một vốn, bốn lời".

Sở hữu Solaria Rise với mức giá hợp lý cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn với chính sách bán hàng trong tháng 4.

Thực tế thị trường cho thấy với các đại đô thị quy hoạch bài bản, mặt bằng giá thường dịch chuyển theo từng giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, gia tăng mật độ cư dân và khả năng vận hành thương mại. Với người mua ở thực, Solaria Rise mang đến cơ hội sở hữu nhà trong đại đô thị tích hợp đã vận hành với chi phí hợp lý. Còn với nhà đầu tư, giai đoạn đầu là thời điểm lý tưởng để tối ưu chi phí, đón đầu tiềm năng tăng giá khi hạ tầng toàn khu Waterpoint ngày càng hoàn thiện, kéo mặt bằng giá tăng mạnh.

Hệ sinh thái trải nghiệm liên tục được "làm mới"

Được định vị như điểm khởi đầu cho phong cách "resort living", Solaria Rise mang đến trải nghiệm sống được thiết kế bài bản thông qua chuỗi hoạt động dành riêng cho cộng đồng cư dân thịnh vượng, hướng đến lối sống xanh và tiện nghi.

Minh chứng rõ nét là trong khuôn khổ sự kiện mở bán Solaria Rise ngày 11/4/2026, khách hàng có thể trực tiếp lái thử các dòng xe Geely như EX5 EM-I, Monjaro hay Coolray trong không gian xanh của đại đô thị 355ha. Sự kết hợp giữa tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam và thương hiệu ôtô quốc tế cho thấy một cách tiếp cận quen thuộc tại các đô thị lớn: xây dựng trải nghiệm sống gắn với hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, thay vì chỉ phát triển sản phẩm nhà ở đơn thuần. Đây là yếu tố ngày càng được người mua ở thực lẫn nhà đầu tư quan tâm, cũng là cách Nam Long khẳng định vị thế của cộng đồng cư dân thịnh vượng tại Waterpoint.

Sự kiện trải nghiệm Solaria Rise kết hợp lái thử các dòng xe Geely diễn ra từ 10h-12h ngày 11/4 tại đô thị tích hợp Waterpoint.

Song song đó, khách tham dự còn được tham quan căn hộ mẫu Solaria Rise, trải nghiệm hệ tiện ích nội khu đã hiện hữu như hồ bơi chuẩn resort, công viên ven sông và khu phố thương mại, phòng khám đa khoa, trường nội trú song ngữ quốc tế Emasi Plus, tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện Country Club… để có thể hình dung ra cuộc sống khi trở thành cư dân Waterpoint.

Căn hộ mẫu Solaria Rise với thiết kế tinh tế chuẩn Nhật, tối ưu công năng trên từng mét vuông.

Ở góc độ sản phẩm, Solaria Rise hướng đến một chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi, giữa riêng tư và cộng đồng. Đây cũng là xu hướng phát triển đô thị được ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc, Bộ phận quản lý cấp cao Savills TP.HCM nhấn mạnh trong khuôn khổ tọa đàm Bất động sản vừa diễn ra đầu tháng 4/2026. Theo đó, vị chuyên gia khẳng định mô hình đô thị tương lai phải là mô hình phức hợp, có kết nối tốt với hạ tầng và sở hữu đầy đủ tiện ích để tạo nên một không gian sống trọn vẹn, tất cả trong một.

Đây chính là cách mà Solaria Rise được phát triển nhằm mang đến hệ trải nghiệm sống "resort living", đảm bảo giá trị tinh thần và chất lượng sống được đặt ngang với giá trị tài sản.