Chuẩn bị khởi công dự án hơn 5 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Lễ Lễ | 09-04-2026 - 15:59 PM | Bất động sản

Để phục vụ công tác tổ chức Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị…

Quang cảnh cuộc họp (nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh).

Sáng 9/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị và thống nhất một số nội dung cho Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, lễ khởi công sẽ diễn ra vào 9h ngày 12/4/2026 tại khu vực dự kiến xây dựng ga Hạ Long Xanh, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng. Sự kiện dự kiến có hơn 500 khách tham dự, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh; cùng nhà đầu tư, đối tác liên quan; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương có tuyến đi qua và phóng viên các cơ quan báo chí.

Để phục vụ công tác tổ chức, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, tập trung vào các nội dung như xây dựng danh sách đại biểu, chuẩn bị mặt bằng tổ chức, công tác khánh tiết, lễ tân, hậu cần, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, y tế, điện nước và truyền thông.

Nhà bạt phục vụ lễ khởi công đang được khẩn trương lắp đặt (nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh).

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến từ các đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Quảng Ninh và cả nước, do đó công tác chuẩn bị cần được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo tổ chức thành công buổi lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các điều kiện tổ chức buổi lễ được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác lễ tân, hậu cần và đón tiếp đại biểu; đồng thời hoàn thiện kịch bản chương trình, bao gồm cả nghi thức bấm nút khởi công và danh sách đại biểu tham gia thực hiện nghi thức. Cùng với đó, khẩn trương hoàn tất mặt bằng, lắp đặt sân khấu, hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, bố trí khu vực ghế ngồi và trang trí khánh tiết, đảm bảo cảnh quan môi trường.


Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, kịch bản và chủ động chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, công tác y tế, truyền thông báo chí, cấp điện... Đồng thời, cần xây dựng sẵn các phương án dự phòng ứng phó với điều kiện thời tiết, bảo đảm lễ khởi công diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Phối cảnh phương án kiến trúc của công trình Nhà ga Hạ Long xanh - điểm cuối của dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 551 ha. Trong đó, Hà Nội khoảng 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Về kỹ thuật, tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, thuộc phường Tuần Châu.

Dự án có chiều dài khoảng 120,4 km, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm trên 10.000 tỷ đồng chi phí GPMB do ngân sách Nhà nước chi trả. Đây là một trong những dự án đường sắt có quy mô vốn lớn nhất khu vực phía Bắc.

Theo dự kiến, tuyến đường sắt sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ rút ngắn còn khoảng 23 phút, với tần suất 30 phút/chuyến. Dự án dự kiến phục vụ hơn 2 triệu lượt khách/năm vào năm 2028 và trên 15 triệu lượt vào năm 2050.

Chuẩn bị khởi công dự án hơn 5 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư - Ảnh 4.

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc.


Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác

Một "ông lớn" BĐS phía Nam nộp hơn 1.400 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án 1 tỷ USD ở Bắc Ninh

15:44 , 09/04/2026
Siêu dự án hơn 34 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

15:39 , 09/04/2026
Một "Thủ Thiêm bên biển" đang thành hình: Nhận diện tọa độ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới

15:30 , 09/04/2026
Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Lớn hơn nơi trao giải Oscar, do các tên tuổi hàng đầu thế giới thiết kế

15:28 , 09/04/2026

