Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Lớn hơn nơi trao giải Oscar, do các tên tuổi hàng đầu thế giới thiết kế

Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, Nhà biểu diễn đa năng APEC hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép và bắt đầu triển khai hệ thống cơ điện (MEP), một hạng mục quan trọng trước giai đoạn hoàn thiện.

Nhà biểu diễn đa năng APEC có quy mô 4.030 chỗ ngồi, thuộc nhóm quy mô lớn tại châu Á. Công trình lấy cảm hứng kiến trúc từ truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên”, với các yếu tố văn hóa Việt Nam được lồng ghép trong thiết kế.

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 67.720 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Quy mô này lớn hơn mặt bằng phổ biến của nhiều nhà hát tại châu Á (khoảng 1.500–2.500 chỗ ngồi), đồng thời vượt sức chứa của Dolby Theatre (Mỹ), nơi tổ chức lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ.

Công trình được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới như Skidmore, Owings & Merrill (SOM) và Apeiro Design, đơn vị tư vấn chuyên sâu về nhà hát với hơn 50 năm kinh nghiệm đến từ Mỹ.

Về ý tưởng kiến trúc, khối nhà hát có dạng hình tròn, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hình vuông, gợi nhắc đến quan niệm “Trời tròn – Đất vuông” trong văn hóa Á Đông. Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, ẩn dụ cho 50 người con theo Lạc Long Quân, đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng, hình ảnh thân thuộc trong ký ức văn hóa Việt.

Không gian tầng 1 được thiết kế với các vòm cong, tạo cảm giác bao bọc. Tầng 2 sử dụng tông sáng, kết hợp ánh sáng tự nhiên và không gian mở, đóng vai trò như khu vực chuyển tiếp trước khi vào khán phòng.

Khán phòng chính mang tên Lạc Long Quân, sử dụng tông đỏ và vàng làm chủ đạo. Trần được thiết kế xếp lớp, gợi liên tưởng đến mái ngói truyền thống; các mảng tường sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng, được thể hiện theo ngôn ngữ hiện đại.

Với sân khấu rộng 30 m và sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi, nhà hát được thiết kế để đáp ứng các chương trình biểu diễn và sự kiện quy mô lớn. Công trình này dự kiến được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và nội thất hiện đại, đáp ứng các chương trình biểu diễn và sự kiện quy mô như concert, show diễn và liên hoan phim quốc tế.

Theo thông tin công bố, Cirque du Soleil – tập đoàn nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới đến từ Canada dự kiến tham gia biểu diễn thường xuyên tại đây. Đơn vị này nổi tiếng với các chương trình kết hợp nhào lộn, sân khấu, âm nhạc và kể chuyện, đã biểu diễn tại hơn 60 quốc gia.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, sau đó chuyển sang thi công nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027 để phục vụ APEC. Công trình được định hướng vận hành thường xuyên, phục vụ các hoạt động nghệ thuật và sự kiện tại Phú Quốc.