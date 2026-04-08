Chỉ 4 ngày nữa, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh đang được các địa phương liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định đến tiến độ triển khai.

Để giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường sắt cao tốc này, tỉnh Quảng Ninh dự kiến chi hơn 2.500 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ đối với phần tuyến đi qua địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, mang tính liên vùng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, lễ khởi công dự kiến diễn ra vào ngày 12/4/2026 tại khu vực xây dựng ga Hạ Long Xanh (thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng). Việc tổ chức buổi lễ được yêu cầu bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có.

Cùng với đó, tỉnh sẽ huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Qua đó thể hiện rõ ý nghĩa chiến lược của dự án, cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khát vọng phát triển liên vùng của các địa phương.

Sự kiện cũng nhằm chào mừng thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh.

Đồng thời, đây là dịp để đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ninh, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo; cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2026 của tỉnh là “Thúc đẩy liên kết vùng, phát triển bền vững và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại”. Qua đó, góp phần quảng bá môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực vào Quảng Ninh và các địa phương liên quan trong bối cảnh phục hồi kinh tế và hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh.

Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 551 ha. Trong đó, Hà Nội khoảng 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Về kỹ thuật, tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, thuộc phường Tuần Châu.

Dự án có chiều dài khoảng 120,4 km, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm trên 10.000 tỷ đồng chi phí GPMB do ngân sách Nhà nước chi trả. Đây là một trong những dự án đường sắt có quy mô vốn lớn nhất khu vực phía Bắc.

Theo dự kiến, tuyến đường sắt sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ rút ngắn còn khoảng 23 phút, với tần suất 30 phút/chuyến. Dự án dự kiến phục vụ hơn 2 triệu lượt khách/năm vào năm 2028 và trên 15 triệu lượt vào năm 2050.



