50.000 căn hộ mới chuẩn bị đổ bộ vào TPHCM

Lãi suất cao chưa hạ nhiệt, giá nhà vẫn tăng, kéo theo doanh thu thị trường tiếp tục dồn về phân khúc căn hộ liền kề.

Theo báo cáo của Knight Frank Việt Nam, trong quý I/2026, toàn thị trường chỉ ghi nhận khoảng 820 căn hộ mở bán mới trong quý đầu năm, phần lớn đến từ các giai đoạn tiếp theo của những dự án lớn tại khu Đông và khu Nam.

Dữ liệu thị trường cho thấy gần 1.600 căn hộ đã được tiêu thụ trong quý I/2026 tại TPHCM, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 25%.

Động lực chính đến từ các dự án có vị trí chiến lược và được đầu tư hạ tầng đồng bộ là yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh người mua thận trọng hơn trước áp lực tài chính.

Các chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt như giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất,… nhằm kích cầu. Điều này đặc biệt hiệu quả với dòng sản phẩm căn hộ trong khu đô thị nơi người mua có xu hướng ưu tiên giá trị sử dụng dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Một điểm đáng chú ý là dù nguồn cung hạn chế, giá căn hộ sơ cấp vẫn tiếp tục tăng. Trong quý I/2026, giá bán trung bình tại TPHCM đạt khoảng 4.078 USD/m², tăng 3,2% theo quý và gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Mức giá này chủ yếu được dẫn dắt bởi các dự án cao cấp, hạng sang vốn cũng là nhóm sản phẩm “liền kề tiện ích” rõ nét nhất, khi được phát triển trong các khu đô thị lớn, tích hợp trung tâm thương mại, trường học, công viên và kết nối hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3.

Thực tế cho thấy, yếu tố hạ tầng đang trở thành “đòn bẩy giá” quan trọng. Các dự án nằm gần tuyến giao thông lớn hoặc khu vực được đầu tư mạnh về kết nối có khả năng duy trì mức giá cao và thanh khoản tốt hơn.

Trong trung hạn, xu hướng phát triển căn hộ liền kề tiện ích được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng ra các khu vực ngoài trung tâm.

Knight Frank dự báo đến năm 2027, thị trường TPHCM mở rộng có thể cung cấp khoảng 50.000 căn hộ mới, trong đó nhiều dự án sẽ nằm tại các khu vực giáp ranh như Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm chung của các dự án này là quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp, giúp duy trì lợi thế “liền kề tiện ích” nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn so với khu vực lõi TPHCM.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế và chi phí phát triển tăng cao, mô hình căn hộ trong các đại đô thị, nơi vừa đảm bảo không gian sống, vừa tích hợp tiện ích được xem là hướng đi tất yếu của thị trường.



