Việt Nam sắp đón sự kiện lớn, bất động sản nghỉ dưỡng "đón sóng" mới

Trong năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, tương đương mức tăng trưởng 18,1% so với năm trước. Động lực tăng trưởng này đến từ nhu cầu ổn định tại các thị trường trọng điểm, cùng với những nỗ lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bao gồm chính sách thị thực thông thoáng hơn, mở rộng kết nối hàng không quốc tế, đặc biệt là đầu tư mạnh vào hạ tầng và tăng cường hoạt động quảng bá điểm đến.

Mặc dù đà phục hồi nguồn cầu đang tiếp diễn, những căng thẳng địa chính trị gần đây đang tạo ra các thách thức ngắn hạn đối với hoạt động du lịch toàn cầu.

Chia sẻ về vấn đề này tại sự kiện Meet The Experts (MTE) 2026 – hội nghị thường niên lớn nhất khu vực về bất động sản và khách sạn được tổ chức tại TP.HCM, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels, nhận định: "Mặc dù Việt Nam là một điểm đến linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt, các căng thẳng gần đây đã và đang gây ra những gián đoạn ngắn hạn đối với nhu cầu du lịch, thể hiện qua việc gia tăng các yêu cầu hủy chuyến, trì hoãn kế hoạch cũng như điều chỉnh lịch trình tại nhiều thị trường quốc tế lớn."

Ông tiếp tục chia sẻ: "Dù những biến động toàn cầu đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, Việt Nam được kỳ vọng sẽ chịu tác động ở mức thấp hơn so với nhiều điểm đến khác, nhờ mức độ phụ thuộc hạn chế vào các thị trường châu Âu và Trung Đông. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sở hữu lợi thế lớn nhờ khoảng cách gần với các nguồn khách trọng điểm từ khu vực Đông Bắc Á – đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc – nơi du khách có xu hướng ưu tiên các điểm đến gần, thuận tiện và dễ tiếp cận hơn."

Ông Jesper Palmqvist, Phó Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương của STR CoStar, đánh giá: "Thị trường khách sạn Việt Nam tiếp tục ghi nhận khả năng phục hồi tích cực, với sự cải thiện hoạt động kinh doanh tại nhiều phân khúc. Giá phòng bình quân (ADR) ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước ở các phân khúc từ hạng sang đến phổ thông, với mức độ khác nhau tùy theo từng phân khúc. Trong bối cảnh khu vực, Việt Nam vẫn giữ được động lực tăng trưởng tương đối ổn định, trong đó một số điểm đến như Phú Quốc và Đà Nẵng đang từng bước cải thiện vị thế nhờ sự phát triển và hoàn thiện dần của hạ tầng, tiện ích và hoạt động du lịch."

Phú Quốc tăng tốc chuẩn bị cho sự kiện APEC

Trong ba năm tới, nguồn cung khách sạn mới dự kiến tiếp tục tập trung chủ yếu tại các điểm đến ven biển, trong đó Đà Nẵng và Phú Quốc dẫn đầu về quy mô nguồn cung tương lai. Tại Phú Quốc, tốc độ phát triển dự án đang được đẩy nhanh nhằm chuẩn bị cho sự kiện APEC. Theo dữ liệu từ Savills Hotels, hơn 10.000 phòng – tương đương gần 70% tổng nguồn cung hiện hữu của Phú Quốc – đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2027, nhằm phục vụ cho APEC.

Trong bối cảnh này, ông Mauro cũng nhấn mạnh rằng: "Sự kiện APEC được kỳ vọng là động lực thúc đẩy cho cả Phú Quốc, và thành công của APEC không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành các dự án lưu trú mới, mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng đồng bộ của hạ tầng giao thông, công tác hậu cần, năng lực dịch vụ của địa phương cũng như sự phối hợp hiệu quả trong toàn bộ hệ sinh thái du lịch – dịch vụ. Bài toán duy trì năng lực hoạt động sau APEC cũng là một thách thức đòi hỏi sự chung tay của cả doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương."

Để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, thị trường cần các thay đổi mang tính cấu trúc nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và nhu cầu bền vững ở cả phân khúc nhà ở và nghỉ dưỡng.

Ông Hiếu Đỗ, Tổng Giám đốc VinaLiving, chia sẻ: "Đối với phân khúc nhà ở, bài toán khả năng chi trả chỉ có thể được giải quyết thông qua các cơ chế tài chính dài hạn cùng chính sách hỗ trợ người mua rõ ràng và nhất quán. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, định hướng phát triển cần được dựa trên việc hoạch định nguồn cung mang tính chất bền vững, phù hợp với sự phát triển điểm đến trong dài hạn, trong đó bản sắc địa phương, văn hóa và trải nghiệm là sản phẩm cốt lõi, giúp các điểm đến tạo lập nhu cầu bền vững và giảm thiểu tính thời vụ."



