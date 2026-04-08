Becamex IJC góp thêm vốn vào công ty làm dự án đường cao tốc TP.HCM- Thủ Dầu Một- Chơn Thành

Theo PV | 08-04-2026 - 15:02 PM | Bất động sản

Becamex IJC vừa thống nhất góp thêm 42,3 tỷ đồng vào CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, qua đó giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 20% vốn tại doanh nghiệp này.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) vừa thống nhất thông qua số tiền góp vốn đợt 2 tại CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Cụ thể, số tiền góp thêm vốn đợt này hơn 42,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện chậm nhất ngày 10/4/2026. Tỷ lệ sở hữu của Becamex IJC sau khi góp vốn đợt này là 20% vốn.

Được biết, CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành thành lập từ ngày 25/1/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, trong đó Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) góp 49 tỷ đồng và Becamex IJC góp 20 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 cổ đông khác gồm CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước và CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

Được biết, Liên danh nhà đầu tư gồm Becamex Group, Becamex IJC, Becamex - Bình Phước và Tập đoàn Đèo Cả được lựa chọn là nhà đầu tư trúng thầu xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), có tổng chiều dài khoảng 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m; tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp hơn 8.833 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; dự kiến hoàn thành năm 2027.

Trong một diễn biến khác, mới đây Becamex IJC đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong năm 2025, Becamex IJC đã thực hiện thanh toán đúng hạn 4 kỳ lãi với tổng số tiền gần 15,8 tỷ đồng và tất toán 153 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã IJCH2025001.

Được biết, lô trái phiếu mã IJCH2025001 gồm 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/12/2020, kỳ hạn 5 năm.

Theo thông tin công bố trên HNX, đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của Becamex IJC. Do đó, sau khi tất toán, doanh nghiệp này chính thức “sạch” nợ trái phiếu.


Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một siêu công trình độc bản, do kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một siêu công trình độc bản, do kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế Nổi bật

Nữ diễn viên đình đám một thời rao bán nhà gần 6 tỷ ở Hà Nội

Nữ diễn viên đình đám một thời rao bán nhà gần 6 tỷ ở Hà Nội Nổi bật

Một cửa ngõ hai nhịp sống: Chương mới mở ra tại The Parkland

Một cửa ngõ hai nhịp sống: Chương mới mở ra tại The Parkland

15:00 , 08/04/2026
Vụ ‘đất vàng’ Bến Vân Đồn: Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai khắc phục hơn 230 tỷ

Vụ ‘đất vàng’ Bến Vân Đồn: Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai khắc phục hơn 230 tỷ

14:50 , 08/04/2026
Hà Nội dự kiến đấu giá 306 dự án, khu đất để thu về 63.000 tỷ

Hà Nội dự kiến đấu giá 306 dự án, khu đất để thu về 63.000 tỷ

14:43 , 08/04/2026
Thiết kế nhà cho thuê có cần phải đẹp không

Thiết kế nhà cho thuê có cần phải đẹp không

14:37 , 08/04/2026

