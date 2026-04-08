Phó Bí thư Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền 'thúc' tiến độ dự án giao thông

Theo Trọng Đảng | 08-04-2026 - 15:03 PM | Bất động sản

Ngày 7/4, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành đi thực tế, kiểm tra và đôn đốc tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra tại hiện trường các dự án giao thông ngày 7/4.

Trong số các dự án mà ông Nguyễn Mạnh Quyền và các cơ quan, đơn vị đến kiểm tra hiện trạng và đốc thúc tiến độ có tuyến đường kết nối giữa Đại lộ sông Hồng của Thành phố Hà Nội với tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng của tỉnh Hưng Yên; nút giao kết nối giữa đường Vành đai 4 và cầu Mễ Sở (xã Mễ Sở); vị trí mặt bằng xây dựng ga Lạc Đạo thuộc dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng…

Sau khi đi nắm bắt thực tế hiện trường, ông Nguyễn Mạnh Quyền, đã nghe chủ đầu tư và đại diện chính quyền địa phương có dự án đi qua báo cáo về công tác triển khai thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch, lập dự án với những dự án mới có chủ trương đầu tư…

Tại các dự án đã và đang thi công như tuyến đường kết nối giữa Đại lộ sông Hồng của Thành phố Hà Nội với tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng của tỉnh Hưng Yên; nút giao kết nối giữa đường Vành đai 4 và cầu Mễ Sở (xã Mễ Sở), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các dự án đều đang đảm bảo tiến độ đặt ra. Tuy nhiên, gần đây do giá nhiên liệu xăng, dầu tăng cao dẫn giá cả đang chênh cao hơn so với khi thực hiện hồ sơ thầu dự án.

Thi công dự án đường nối phường Thái Bình với trung tâm hành chính Hưng Yên.

Sau khi các sở ngành, đơn vị báo cáo, ông Quyền đã chia sẻ các khó khăn khách quan các dự án, nhà thầu đang gặp phải, đồng thời chỉ đạo các Sở ngành có liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án… có giải pháp tháo gỡ, trình lãnh đạo tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền, đảm bảo việc thi công tại dự án không bị ảnh hưởng.

Theo ông Quyền, hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, song song với đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh cần chú ý việc kết nối với hệ thống giao thông liên tỉnh, liên vùng.

Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương lưu ý, đối với tuyến đường kết nối giữa Đại lộ sông Hồng của Thành phố Hà Nội với tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng của tỉnh Hưng Yên, cần bảo đảm đồng bộ, với bề rộng mặt cắt ngang đường là 45m. Đốc thúc các nhà thầu, đơn vị thi công đảm bảo hoặc vượt tiến độ đề ra.

Đối với trục kết nối từ Vành đai 4 ra Khu kinh tế biển Thái Bình, ông Quyền yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu hướng tuyến bảo đảm thời gian di chuyển khoảng 1 giờ, tạo động lực phát triển cho tỉnh nói chung và Khu kinh tế Thái Bình giáp biển nói riêng.

