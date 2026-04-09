Đà Nẵng lên phương án xử lý 828 cơ sở nhà, đất công dôi dư

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, vừa cho biết thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, đơn vị đã tham mưu thành phố phương án sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 828 cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Trong đó, 247 cơ sở sẽ được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố dự kiến giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định.

Một trụ sở thuộc UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nằm trên địa bàn phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) hiện đang bỏ hoang

Tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ khai thác cho thuê hoặc đề xuất phương án sử dụng phù hợp; trường hợp không thể sử dụng sẽ tổ chức bán đấu giá để thu hồi ngân sách.

Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ.

Tại đây, ông yêu cầu quá trình sắp xếp, bố trí lại trụ sở dôi dư cần thực hiện linh hoạt, ưu tiên phục vụ lĩnh vực y tế và giáo dục, đặc biệt ở những khu vực có nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe ban đầu và mở rộng không gian giáo dục.