Đà Nẵng lên phương án xử lý 828 cơ sở nhà, đất công dôi dư

B.Vân | 09-04-2026 - 14:13 PM | Bất động sản

Đà Nẵng sẽ chuyển hơn 240 cơ sở nhà công sản dôi dư sang phục vụ mục đích y tế, giáo dục, nhà ở công vụ

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, vừa cho biết thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, đơn vị đã tham mưu thành phố phương án sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 828 cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Trong đó, 247 cơ sở sẽ được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố dự kiến giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định.

Đà Nẵng triển khai xử lý nhà đất công dôi dư cho y tế , giáo dục năm 2026 - Ảnh 1.

Một trụ sở thuộc UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nằm trên địa bàn phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) hiện đang bỏ hoang

Tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ khai thác cho thuê hoặc đề xuất phương án sử dụng phù hợp; trường hợp không thể sử dụng sẽ tổ chức bán đấu giá để thu hồi ngân sách.

Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ.

Tại đây, ông yêu cầu quá trình sắp xếp, bố trí lại trụ sở dôi dư cần thực hiện linh hoạt, ưu tiên phục vụ lĩnh vực y tế và giáo dục, đặc biệt ở những khu vực có nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe ban đầu và mở rộng không gian giáo dục.

B.Vân

Người Lao Động

Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác

Quy mô và mức độ đầu tư của Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc được định vị ở nhóm dẫn đầu thế giới

14:09 , 09/04/2026
Hà Nội tăng tốc thi công kênh 920 tỷ đồng dẫn nước 'hồi sinh' sông Tô Lịch

13:57 , 09/04/2026
TPHCM: 99 công trình xây dựng lấn chiếm sông, kênh rạch

13:44 , 09/04/2026
Thị trường bất động sản hàng hiệu vừa ghi nhận giao dịch 115 triệu USD, Việt Nam đang ở đâu?

13:30 , 09/04/2026

