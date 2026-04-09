Thị trường bất động sản hàng hiệu vừa ghi nhận giao dịch 115 triệu USD, Việt Nam đang ở đâu?

Vì sao giới siêu giàu toàn cầu "ưu ái" Branded Residences?

Theo fäm Properties, ngay trong tháng 3/2026, một căn hộ hàng hiệu đang trong giai đoạn xây dựng tại dự án Aman Residences trên bán đảo Jumeirah (Dubai) đã được bán với giá 115 triệu đô la Mỹ cho diện tích khoảng 2.700 mét vuông. Vị trí dự án nằm ngay giữa khu vực xung đột, ghi nhận giao dịch căn hộ đắt thứ ba trong lịch sử Dubai, chứng minh sức hút bền vững của thị trường căn hộ hàng hiệu bất chấp biến động.

"Hiện nay, hơn 70% giao dịch được thực hiện bởi người dùng cuối, chứ không phải mang tính đầu cơ. Khách hàng mua nhà đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu", Firas Al Msaddi, CEO của fäm Properties, cho biết. Trước đó, trong năm 2025, hai penthouse cuối cùng tại Bvlgari Lighthouse trên đảo Jumeirah Bay (Dubai) cũng tìm được chủ nhân với tổng giá trị hơn 77 triệu USD. Điều này cho thấy bất chấp các vấn đề về lạm phát, địa chính trị bất ổn..., giới siêu giàu vẫn đang đổ tiền vào bất động sản hàng hiệu.

Theo báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills, số lượng dự án bất động sản hàng hiệu toàn cầu dự kiến tăng 19% chỉ trong năm 2025, từ 764 dự án lên 910 dự án – gần gấp ba lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong thập kỷ qua đạt 10,9%, gần gấp đôi mức trung bình của ngành khách sạn và bất động sản.

Đáng chú ý, "brand premium" - phần giá trị gia tăng đến từ thương hiệu, hiện đạt trung bình khoảng 33% trên toàn cầu, cho thấy người mua sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể để đổi lấy sự bảo chứng từ các thương hiệu danh tiếng và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Bất động sản hàng hiệu thuộc danh mục ưu tiên sở hữu của giới thượng lưu

Tại Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ rệt khi đã lọt Top 10 quốc gia có số lượng Branded Residences nhiều nhất thế giới, bên cạnh các thị trường lâu đời như Mỹ hay UAE.

Sunshine Group và dấu ấn của phân khúc bất động sản hàng hiệu Thủ đô

Trong làn sóng tăng trưởng, Sunshine Group đang nổi lên như một trong những doanh nghiệp tiên phong với hàng loạt dự án hàng hiệu đáng chú ý như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble West Lake Ha Noi (Tây Hồ Tây), Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences (Tây Thăng Long) và Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences ở phía Đông Hà Nội… Sự hiện diện đồng thời ở các trục phát triển trọng điểm cho thấy chiến lược rõ nét của doanh nghiệp trong việc hình thành một hệ sinh thái bất động sản hàng hiệu có tính liên kết, thay vì phát triển đơn lẻ từng dự án.

Trong đó, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences được xem là một trong những dự án hàng hiệu đầu tiên tại khu vực Long Biên, góp phần định hình phân khúc hạng sang tại phía Đông Hà Nội.

Tọa lạc tại Khu đô thị Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội, dự án gồm hai tòa tháp cao 17 tầng với hơn 400 dinh thự trên không thiết kế thông tầng

Dự án được Sunshine Group phát triển theo mô hình dinh thự trên không, với 100% căn hộ sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, tiêu chuẩn vốn phổ biến tại các thị trường hạng sang quốc tế nhưng còn hiếm tại Việt Nam. Mỗi căn được thiết kế với ban công rộng tới 52m², tích hợp bể bơi 20–30m², tạo nên không gian sống biệt lập như một "resort thu nhỏ" trên cao. Đồng thời, dự án kiểm soát mật độ ở mức thấp, với cấu trúc 1 căn/tầng/thang, mỗi căn đều có thang máy riêng và sảnh chờ riêng, qua đó tối ưu trải nghiệm riêng tư và cá nhân hóa tuyệt đối, yếu tố ngày càng được đề cao trong phân khúc bất động sản hàng hiệu.

Mỗi dinh thự được ví như "tiểu resort" trên không

Đồng thời, hệ tiện ích dự án được tổ chức theo cấu trúc đa tầng chuẩn Vertical Resort, mang đến một phong cách sống nghỉ dưỡng trọn vẹn: Từ khối đế 3 tầng được phát triển thành tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí quy mô, quy tụ các thương hiệu quốc tế, kết hợp không gian spa và wellness trị liệu chuyên sâu; đến hệ cảnh quan xanh với hồ nước, công viên và khu vận động ngoài trời - những yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh đô thị hóa dày đặc.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong ba dự án của Sunshine Group đang được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của tập đoàn khách sạn toàn cầu BWH Hotels và cũng là cái tên đứng sau bộ sưu tập những khách sạn độc lập tốt nhất thế giới. Sự hiện diện của WorldHotels không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn đóng vai trò như một "bảo chứng vận hành" - yếu tố ngày càng quan trọng trong việc duy trì giá trị và thanh khoản của bất động sản hạng sang.