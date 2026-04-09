Những nội dung về đất đai mà Đồng Nai ủy quyền cho cấp xã thực hiện là gì?

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai vừa ủy quyền cho cấp xã thực hiện 5 nhiệm vụ lớn về đất đai, trong đó có thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Theo đó, từ ngày 6-4-2026 đến 28-2-2027, UBND cấp xã được tỉnh ủy quyền thực hiện 5 nhiệm vụ lớn và quan trọng về đất đai.

Cụ thể, 5 nhóm nội dung cấp xã được thực hiện gồm: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư; thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân; thu hồi đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; điều chỉnh, gia hạn thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và chấp thuận các phương án sử dụng đất.

Việc phân cấp, ủy quyền này góp phần giảm tải cho cấp tỉnh; tăng tính chủ động cho cơ sở, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, phục vụ người dân tốt hơn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

UBND 95 phường, xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật đối với các nội dung được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được ủy quyền và tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung ủy quyền khi cần thiết.