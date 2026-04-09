Áp lực chi phí xây dựng tăng cao, dòng tiền dịch chuyển về căn hộ chuẩn bị bàn giao

Chi phí đầu vào tăng, giá nhà đối mặt áp lực tăng theo

Theo Bộ Xây dựng, giá xăng dầu tăng kéo theo sự tăng giá của một số loại vật liệu xây dựng. Tính đến ngày 31/3, việc giá nhiên liệu tăng đã tạo áp lực dây chuyền lên giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển của hầu hết các loại vật liệu xây dựng so với tháng 2/2026.

Cụ thể, xi măng tăng hơn 7%; thép tăng hơn 2%; gạch lát tăng gần 5%; các vật liệu cát, đá, gạch xây tăng từ 13,5 - 23,3%. Riêng giá nhựa đường tăng đột biến khoảng gần 32%.

Giá vật liệu xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng nhận định, giá vật liệu xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. Việc tăng giá nhiên liệu xăng/dầu và vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm.

Ước tính, với mức biến động giá vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu (xăng, dầu) như trên, dự toán xây dựng các công trình ước tăng từ 1,91 - 8,09% (tùy từng loại công trình xây dựng) so với tháng 2/2026.

Với các dự án bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, chi phí vật liệu xây dựng hiện chiếm khoảng 50% tổng chi phí xây dựng công trình. Do đó, cùng với yếu tố cung - cầu trên thị trường và giá đất, biến động giá vật liệu xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá nhà. Nếu tình trạng tăng giá vật liệu kéo dài, áp lực chi phí sẽ khiến giá nhà khó giảm trong thời gian tới.

Đồng quan điểm, ông Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, khi chi phí đầu vào tăng, giá thành sản phẩm cũng chịu áp lực tăng theo. Tuy nhiên, việc giá nhà có tăng mạnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sức mua của thị trường, chính sách tín dụng, nguồn cung dự án và tâm lý nhà đầu tư. Nếu không được điều tiết hợp lý, rủi ro lớn nhất là người mua nhà - tức người tiêu dùng cuối cùng - sẽ phải gánh phần lớn chi phí gia tăng này.

Căn hộ sắp bàn giao gia tăng sức hút

Dưới góc nhìn của một môi giới bất động sản lâu năm, anh Nguyễn Hải Minh (TP. Hồ Chí Minh) cho hay, khi chi phí đầu vào gia tăng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp phát triển dự án bị thu hẹp, buộc họ phải tính toán lại phương án tài chính, thậm chí điều chỉnh giá bán ở các giai đoạn tiếp theo.

Theo anh, áp lực chi phí không chỉ dừng ở câu chuyện giá bán mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai. “Một số dự án có xu hướng giãn tiến độ hoặc thận trọng hơn khi ra hàng mới, nhằm tránh rủi ro trong bối cảnh chi phí chưa ổn định”, anh Minh nhận định.

Từ thực tế thị trường, vị này cho rằng người mua nhà tại các dự án hình thành trong tương lai đang đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Rõ ràng nhất là khả năng giá tăng theo từng đợt mở bán, khi chi phí đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó là áp lực về thời gian. Người mua có thể phải chờ từ một đến vài năm để nhận nhà, trong khi khoảng thời gian này luôn tiềm ẩn rủi ro về tiến độ và biến động thị trường.

Trong bối cảnh đó, theo anh Minh tâm lý người mua đang chuyển dần sang hướng thận trọng hơn, ưu tiên tìm hiểu các dự án chuẩn bị bàn giao. Một trong những lợi thế lớn nhất của dự án sắp bàn giao là hạn chế được rủi ro biến động chi phí. Do dự án đã đi đến giai đoạn cuối, phần lớn chi phí xây dựng đã được “khóa lại”, từ đó giảm thiểu khả năng điều chỉnh giá bán so với các dự án triển khai từ đầu.

Những dự án sắp bàn giao gia tăng sức hút với người mua.

Ở góc độ người mua, anh Minh cho biết xu hướng này thể hiện khá rõ qua hành vi khách hàng thực tế. Một khách hàng của anh, sau thời gian tìm hiểu nhiều dự án trên thị trường, đã quyết định xuống tiền với căn hộ tại dự án Maison Grand nằm tại trung tâm Phú Mỹ, mặt tiền đường Quốc lộ 51 (TP. Hồ Chí Minh). Lý do khách hàng đưa ra quyết định là dự án sắp bàn giao (dự kiến hoàn thiện và bàn giao vào cuối quý II/2026), điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi so với nhiều dự án khác.

“Khách hàng đánh giá cao việc có thể nhìn thấy tiến độ thực tế và xác định rõ thời điểm nhận nhà. Trong bối cảnh chi phí xây dựng còn biến động, họ ưu tiên những sản phẩm đã đi gần đến giai đoạn hoàn thiện để hạn chế rủi ro”, anh Minh cho biết.

Ngoài yếu tố thời gian, khả năng sớm đưa tài sản vào khai thác cũng là một trong những lý do được cân nhắc. Với các căn hộ chuẩn bị bàn giao, người mua có thể chủ động kế hoạch sử dụng hoặc cho thuê ngay sau khi nhận nhà, thay vì phải chờ đợi kéo dài.

Có thể thấy, giữa bối cảnh biến động về giá vật tư, xu hướng của thị trường đang nghiêng về những dự án có tiến độ rõ ràng, thời gian bàn giao cụ thể – yếu tố ngày càng được người mua đặt lên hàng đầu khi ra quyết định.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, các dự án sắp bàn giao đang mang lại mức độ an tâm cao hơn nhờ tiến độ thực tế và tiềm năng sinh lời ngay. Người mua có thể kiểm chứng chất lượng công trình trực tiếp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh mô phỏng hoặc thông tin từ môi giới.