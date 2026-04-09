Loại đất và hạn mức công nhận đất ở sau sáp nhập

Bà Thảo hỏi, nay bà xin cấp sổ đỏ lần đầu thì hạn mức công nhận đất ở có được điều chỉnh theo hạn mức của miền núi không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm a khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất ở, gồm đất ở tại nông thôn (ONT), đất ở tại đô thị (ODT).

Tại điểm a, b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã quy định đất ở tại nông thôn là đất ở thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính xã và đặc khu mà chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã, trừ đất ở thuộc khu vực thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng vẫn thuộc địa giới đơn vị hành chính xã, đặc khu tương ứng của chính quyền địa phương ở xã.

Như vậy, sau sắp xếp, đơn vị hành chính thuộc địa bàn xã được xác định là đất ở tại nông thôn.

Hạn mức công nhận đất ở do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai, do đó, việc xác định hạn mức đất ở được công nhận cho bà sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà được biết, trường hợp còn vướng mắc liên quan đến hạn mức công nhận khi cấp Giấy chứng nhận đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, cung cấp thông tin theo quy định.