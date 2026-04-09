LinkGroup ký kết hợp tác cùng iHouzz quản lý khai thác cho thuê dự án Lan Anh Avenue

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái cân bằng, khai thác thực và dòng tiền bền vững trở thành tiêu chí hàng đầu, các dự án có chiến lược vận hành rõ ràng đang thu hút nhà đầu tư.

Lan Anh Avenue là một trong số ít dự án đi theo hướng này, chủ động xây dựng hệ sinh thái vận hành - khai thác ngay từ đầu. Việc LinkGroup ký kết cùng iHouzz là bước tiếp theo để hoàn thiện mô hình vận hành.

Lan Anh Avenue từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị vận hành

Trước đó, chủ đầu tư Lan Anh đã hợp tác với Asahi Japan - đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Việc bổ sung thêm iHouzz vào hệ sinh thái giúp Lan Anh Avenue từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị, bao gồm phát triển sản phẩm, quản lý vận hành và khai thác cho thuê.

Trong đó, LinkGroup đảm nhiệm vai trò phát triển và quy hoạch tổng thể; Asahi Japan phụ trách vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế; iHouzz tập trung khai thác cho thuê và tối ưu hiệu suất tài sản. Mô hình này cho phép dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà hướng tới mục tiêu vận hành hiệu quả sau bàn giao.

Đánh giá về tiềm năng khai thác, ông Lê Anh Tân – Giám đốc Khối Kinh doanh Tiếp thị iHouzz cho biết Lan Anh Avenue hội tụ các yếu tố quan trọng để phát triển thị trường cho thuê. "Dự án nằm cách VSIP III chưa đến 2 km – khu vực dự kiến thu hút hàng chục nghìn lao động, chuyên gia và kỹ sư chất lượng cao. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi yên tâm triển khai quản lý và khai thác cho thuê dài hạn", ông Tân chia sẻ.

Ông Trần Viết Huy – Giám đốc Khối Đầu tư LinkGroup và ông Lê Anh Tân - Giám đốc Khối Kinh doanh Tiếp thị iHouzz đại diện hai bên ký kết hợp tác

Tính đến hiện tại, Lan Anh Avenue đã hoàn thiện 100% hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông nội khu, vỉa hè, cây xanh, cấp - thoát nước, điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và camera an ninh. Các hạng mục hạ tầng đã sẵn sàng cho giai đoạn vận hành.

Tại khu nhà phố thương mại, toàn bộ 36 căn đã hoàn thành cất nóc sàn mái, đồng thời hoàn thiện xây tường các tầng. Trong đó, 10 căn đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng, sẵn sàng đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 2/2026.

Đối với khu nhà phố và nhà phố vườn 2 tầng, các hạng mục kết cấu chính như móng, cột, sàn đã hoàn thiện; toàn bộ dãy cũng đã cất nóc và đang triển khai xây tường bao. Bên cạnh đó, công viên nội khu và mảng xanh quy mô khoảng 2.000 m² đã hoàn thiện cảnh quan, cây xanh và đưa vào sử dụng, góp phần hình thành không gian sống thực cho cư dân.

Trên nền tảng tiến độ đã được đảm bảo, việc hợp tác cùng iHouzz được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dự án trong giai đoạn khai thác. Theo đó, iHouzz tham gia vào việc kết nối khách thuê, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và hỗ trợ vận hành hoạt động cho thuê.

Nhà phố thương mại Lan Anh Avenue chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác kinh doanh trong Quý 2/2026

Chính sách thuê lại và hỗ trợ kinh doanh

Song song với hoạt động vận hành, chủ đầu tư triển khai chính sách cam kết thuê lại với mức từ 120 – 180 triệu đồng/năm, tùy theo loại hình sản phẩm. Chính sách này giúp nhà đầu tư có thêm nguồn thu ổn định trong giai đoạn đầu khai thác, đồng thời giảm áp lực tìm kiếm khách thuê.

Ngoài ra, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nội khu, Chủ đầu tư cũng triển khai chương trình ưu đãi thuê đối với 10 căn nhà phố thương mại. Theo đó, khách thuê được miễn 100% tiền thuê trong năm đầu, giảm 50% trong năm thứ hai và áp dụng mức giá tiêu chuẩn từ năm thứ ba. Giá thuê tham chiếu hiện tại khoảng 10 triệu đồng/tháng đối với tầng 1 và 15 triệu đồng/tháng đối với nguyên căn 3 tầng. Chương trình này được kỳ vọng sẽ thu hút các mô hình kinh doanh sớm hiện diện, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy tiêu dùng nội khu.

Một trong những điểm nhấn của hợp tác giữa LinkGroup và iHouzz là việc ứng dụng công nghệ vào quản lý cho thuê. Thông qua nền tảng của iHouzz, các bên tham gia gồm chủ sở hữu, khách thuê và đơn vị vận hành được kết nối trực tiếp. Giải pháp này giúp minh bạch thông tin, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao hiệu quả khai thác. Đồng thời, việc số hóa quy trình cũng góp phần chuẩn hóa hoạt động vận hành theo hướng chuyên nghiệp.

Về LinkGroup và iHouzz

LinkGroup - đơn vị phát triển bất động sản với danh mục dự án đa dạng, nổi bật qua các công trình tiêu biểu như Eco Xuân Sky Residences, Lavela Garden... Trong khi đó, iHouzz là doanh nghiệp công nghệ bất động sản chuyên xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

Sự kết hợp giữa hai đơn vị không chỉ tạo đà bứt phá cho Lan Anh Avenue mà còn tiên phong định hình chuẩn mực khai thác cho thuê trong giai đoạn mới của thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị khai thác thực, Lan Anh Avenue nổi bật với chiến lược rõ ràng: không chỉ bàn giao, mà vận hành chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu. Hạ tầng hoàn thiện, dự án được đưa vào khai thác tức thì, giúp "sinh khí" và giá trị thực của dự án hình thành nhanh chóng, bền vững.