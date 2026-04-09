TPHCM: 99 công trình xây dựng lấn chiếm sông, kênh rạch

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi công văn đến các địa phương liên quan và Trung tâm quản lý đường thủy về việc tăng cường công tác xử lý công trình xây dựng không phép trên hành lang an toàn bờ, san lấp lấn chiếm sông, kênh, rạch (có chức năng giao thông thuỷ) trên địa bàn thành phố.

Công trình ở khu Thảo Điền, nằm sát sông Sài Gòn.

Theo đó, trong quý I/2026, trên địa bàn thành phố có 99 trường hợp công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý.

Xã, phường tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp tháo dỡ hoặc buộc tháo dỡ (cưỡng chế) đối với công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý.

Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp UBND xã - phường có liên quan trong công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy.

Công tác trên nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân sông ven sông, kênh, rạch; bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy; chủ động phòng chống, ứng phó sạt lở bờ sông, kênh, rạch.