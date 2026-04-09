Một "ông lớn" BĐS phía Nam nộp hơn 1.400 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án 1 tỷ USD ở Bắc Ninh

Lễ Lễ | 09-04-2026 - 15:44 PM | Bất động sản

Khu đô thị Hồng Hạc City có quy mô khoảng 197 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng.

Một ông lớn bất động sản nộp hơn 1.400 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án 1 tỷ USD ở tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Chiều 8/4, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Hồng Hạc City (phường Song Liễu). Dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Về công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đã được bàn giao 196,8 ha, tương đương 99,5% diện tích toàn dự án. Đối với hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 92% khối lượng.

Nhà đầu tư cũng đã nộp hơn 1.400 tỷ đồng tiền thuế đất cho 65 ha đất ở thương mại. Hiện dự án còn vướng khoảng 0,9 ha đất chưa di dời, đồng thời chưa xác định được tiền sử dụng đất do điều chỉnh mục đích sử dụng.

Trước đó, ngày 19/4/2025, lễ ra mắt Khu đô thị Hồng Hạc City đã diễn ra tại Bắc Ninh với hơn 600 khách mời tham. Sau hơn 30 năm phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM, đây là lần đầu tiên mô hình này được triển khai ra khu vực phía Bắc.

Hồng Hạc City nằm tại khu vực cửa ngõ giao thương của tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp Hà Nội, được phát triển trên quỹ đất khoảng 197 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng, định hướng trở thành khu đô thị sinh thái, hiện đại.

Một "ông lớn" BĐS phía Nam nộp hơn 1.400 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án 1 tỷ USD ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, lễ khởi công dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến diễn ra vào ngày 12/4/2026 tại khu vực xây dựng ga Hạ Long Xanh (thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng), tỉnh Quảng Ninh.


