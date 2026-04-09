Sau gần 4 tháng khởi công, siêu dự án cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng do Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T - Hòa Phát đầu tư đang làm tới đâu?

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội về tiến độ các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 258 của Quốc hội, trong đó có dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 12/2025, đồng thời chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025. Sau khi khởi công, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các bước liên quan đến định hướng tuyến, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đầu năm nay, UBND TP Hà Nội ban hành thông báo kết luận về phương án vị trí, hướng tuyến trục đại lộ giao thông và trục cảnh quan hai bên sông Hồng. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án.

Ngày 5/3, thành phố đã ban hành văn bản về việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập trong phạm vi dự án. Tiếp đó, đến ngày 22/3, thành phố đã phê duyệt chủ trương này.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ban hành văn bản liên quan đến việc di dời nghĩa trang Liên Ngạc nhằm phục vụ đầu tư xây dựng dự án công viên công cộng tại phường Phú Thượng, góp phần giải phóng mặt bằng cho dự án.

Trong tháng 4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp để xem xét các nội dung liên quan đến tiến độ triển khai dự án, đồng thời đôn đốc các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhằm đảm bảo tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Hiện nay, dự án trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các nội dung về quy hoạch và tổ chức thực hiện. UBND TP Hà Nội sẽ xem xét phương án hướng tuyến trên cơ sở đề nghị của các cơ quan chuyên môn, bao gồm Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng, đồng thời thống nhất vị trí các nút giao cầu qua sông Hồng.

Các cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu, phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các phường liên quan được giao rà soát các dự án chồng lấn trong phạm vi ranh giới, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ được phê duyệt, đồng thời phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến di dời nghĩa trang phục vụ dự án.

Các sở, ngành của thành phố tiếp tục được giao nhiệm vụ phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến môi trường, thủy văn, phòng chống thiên tai và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai dự án trong thời gian tới.

Trên các cơ sở đó, Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/5.000; phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến, tỷ lệ 1/500 theo quy hoạch, quy định.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.000 ha, tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó một phần được bố trí tái định cư tại chỗ.



