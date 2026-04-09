Không phô trương vẫn đắt giá: “Ốc đảo thượng lưu” Vịnh Xanh hút giới tinh hoa

Với cấu trúc "ốc đảo" độc đáo, hệ sinh thái mặt nước hiếm có cùng chuẩn sống nghỉ dưỡng tiện nghi 365 ngày/năm, Vịnh Xanh (Ocean City) đang dần định vị mình như một biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại phía Đông Hà Nội - nơi mỗi tài sản là một tuyên ngôn về đẳng cấp và tầm nhìn của chủ nhân.

Dấu ấn của đô thị phía Đông

Là một mảnh ghép đặc biệt trong lòng Ocean City, Vịnh Xanh thừa hưởng nền tảng quy hoạch đồng bộ với mật độ không gian xanh trung bình lên tới 25 m²/người - cao gần gấp 3 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Thiên nhiên xanh bao quanh và hiện hữu trong từng góc nhỏ, giúp cư dân tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc mỗi ngày.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên bản sắc riêng lại nằm ở cấu trúc biệt lập, được bao bọc bởi hệ sinh thái mặt nước hiếm có. Vịnh Xanh được ôm trọn bởi hệ thống kênh đào xanh mát, liền kề sông Bắc Hưng Hải và hai "kỳ quan biển" VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park. Nhờ đó, mỗi không gian sống đều sở hữu tầm nhìn hướng thủy thoáng rộng.

Dòng sông, biển hồ bao quanh Vịnh Xanh còn đóng vai trò như một lá phổi xanh, cung cấp nguồn oxy trong lành, tinh khiết. Cùng với đó là chức năng điều hoà nhiệt độ, tạo không khí mát mẻ quanh năm. Đặc biệt, sông Bắc Hưng Hải có dòng nước chảy, được gọi là "hoạt thuỷ" có ý nghĩa "dẫn tài khí vào nhà".

Hệ thống kênh đào còn đóng vai trò như hàng rào sinh thái, ngăn cách Vịnh Xanh với bên ngoài, tạo sự riêng tư, biệt lập cho một khu compound đúng nghĩa. Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp, bao gồm các chốt kiểm soát người ra vào hoạt động 24/24, mạng lưới camera AI được lắp đặt ở từng ngõ ngách, cư dân tinh hoa sẽ được hưởng cuộc sống an toàn tuyệt đối suốt 365 ngày/năm.

Trên thế giới, bất động sản ven sông, cận biển, gần hồ luôn có giá cao hơn 40% so với các khu vực khác. Lợi thế hướng thủy cũng giúp dòng tài sản này duy trì được đà tăng trưởng và thanh khoản ổn định ngay cả khi thị trường ảm đạm. Điều này lý giải vì sao các biệt thự tại "Venice thu nhỏ" Vinhomes Riverside đã lập kỷ lục tăng giá tới 400% chỉ trong 6 năm (từ 75 triệu/m2 năm 2018 lên tới 400 triệu/m2 năm 2024). Vịnh Xanh sẽ không nằm ngoài quy luật.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng 5 sao 365 ngày/năm ở "ốc đảo thượng lưu"

Chọn Vịnh Xanh làm bến đỗ an cư, giới thượng lưu sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị cuộc sống qua từng khoảnh khắc. Bởi từng dinh thự không khác gì một tác phẩm nghệ thuật đậm chất châu Âu, với kiến trúc Địa Trung Hải trang nhã, chinh phục người có gu thẩm mỹ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vịnh Xanh mang lại cho gia chủ chuẩn sống nghỉ dưỡng nhờ hệ thống tiện ích đẳng cấp hiện diện ngay trước hiên nhà. Đảo công viên Caribbean Bay gồm 3 đảo chức năng: đảo hồ bơi phong cách Caribbean Bay, đảo thể thao Gym ngoài trời và đảo BBQ VIP bên hồ. Mô hình đảo trong đảo được thiết kế đẹp mắt như những resort 5 sao giúp cư dân nạp nguồn năng lượng tích cực sau cả ngày dài làm việc; đồng thời cũng tạo ra môi trường gắn kết cộng đồng cư dân tinh hoa.

Vịnh Xanh là điểm hẹn an cư xứng tầm của giới tinh hoa

Cư dân Vịnh Xanh sở hữu đặc quyền tiếp cận toàn bộ quần thể tiện ích đồ sộ của Ocean City thông qua 2 trục đường chính, gồm: đại lộ Bốn Mùa rộng 51m và Hừng Đông rộng 25m.

Với mô hình "thành phố 10 phút" của Ocean City, Vịnh Xanh đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, vui chơi giải trí của cộng đồng tinh hoa ngay tại chỗ. Từ giáo dục với hệ thống trường chất lượng quốc tế như Vinschool, Brighton College; mua sắm, giải trí với Vincom Mega Mall, Grand World, VinWonders; đến chăm sóc sức khỏe tại Vinmec Ocean Park 2… tất cả đều nằm trong bán kính di chuyển ngắn.

Vinmec Ocean Park 2 với hệ trống trang bị hiện đại hàng đầu thế giới chính thức đi vào vận hành từ tháng 01/3/2026, nâng tầm chuấn sống all-in-one cho cư dân Ocean City

Dù sở hữu không gian sống biệt lập, Vịnh Xanh vẫn đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt với trung tâm Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông hiện hữu, như cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, quốc lộ 5A hay cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời, loạt công trình hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ, như Vành đai 3.5, Vành đai 4 và các cây cầu vượt sông Hồng Ngọc Hồi, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo… dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2028.

Sự hoàn thiện của mạng lưới hạ tầng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo động lực hình thành các hành lang kinh tế mới, đưa khu Đông trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược, số lượng hữu hạn, hệ sinh thái hoàn chỉnh và chất sống "quiet luxury" như Vịnh Xanh sẽ càng được săn đón mạnh mẽ và gia tăng giá trị bền vững.

Vinmec Ocean Park 2 triển khai chương trình ưu đãi chăm sóc sức khỏe dành cho các chủ thẻ cư dân đã đăng ký danh sách trên ứng dụng Vinhomes Resident. Chương trình áp dụng đến hết 30/6/2026.Giảm 50% phí khám; Giảm 30% các phí cận phí cận lâm sàng (xét nghiệm, chụp chiếu), phí lưu viện và phẫu thuật thủ thuật; Giảm 20% các gói khám Sức khỏe tổng quát, sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý.

Ưu đãi được áp dụng theo điều kiện và chính sách hiện hành của Vinmec.