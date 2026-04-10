Có tăng giá vé máy bay không?

Chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Xây dựng , ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu từ khu vực Trung Đông (nơi chiếm khoảng 20% lượng xăng dầu cung cấp cho thế giới) đang đặt ngành hàng không nội địa vào một thử thách sinh tử.

Chi phí nhiên liệu bay Jet A1 tăng vọt đã tác động trực tiếp và nặng nề lên cấu trúc chi phí vận hành của tất cả các hãng hàng không. Trước áp lực này, việc tìm kiếm một lời giải hài hòa giữa bài toán sinh tồn của doanh nghiệp và quyền lợi của hành khách đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Ngay khi nhận thấy những rủi ro từ thị trường nhiên liệu, các hãng hàng không Việt Nam và các đơn vị cung ứng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tự thân để đối phó và tối ưu hóa hoạt động khai thác.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng và Cục Hàng không cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị các bộ, ngành liên quan triển khai các gói hỗ trợ tài chính, điển hình như việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh: Nhật Thịnh.

Đặc biệt, đối với vấn đề liệu có tăng giá vé máy bay, đại diện cơ quan quản lý ngành hàng không thông tin: Phương án điều chỉnh tăng mức giá trần giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cơ bản đang được Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không xem xét và đánh giá. Cục Hàng không đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nghiên cứu phương án này.

Tuy nhiên, ông Đỗ Hồng Cẩm nhấn mạnh rằng, đây là một quyết định nhạy cảm và có sức ảnh hưởng lớn. Do đó, việc điều chỉnh phải được tiến hành thận trọng, đảm bảo tính minh bạch về thời gian, tuân thủ đúng trình tự thủ tục pháp luật và phải đánh giá thấu đáo tác động đến người dân.

Một phương án khác cũng đang được đặt lên bàn cân là cho phép các hãng hàng không áp dụng phụ thu nhiên liệu. Phó Cục trưởng Cục Hàng không khẳng định, mọi quyết định cuối cùng đều phải dựa trên nguyên tắc: Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và mục tiêu tăng trưởng của quốc gia.

Việt Nam hoàn toàn có đủ nhiên liệu bay từ nay đến qua dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Ảnh: NIA.

Về nỗi lo đứt gãy nguồn cung nhiên liệu Jet A1 trong dịp cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 , ông Cẩm cho biết, hai nhà cung cấp chiếm 80% thị phần nhiên liệu hàng không là Petrolimex và Skypec đã cam kết đảm bảo đủ nguồn cung. Các hãng bay hoàn toàn yên tâm về lượng nhiên liệu để phục vụ hành khách theo đúng kế hoạch bay đã đề ra. Các doanh nghiệp cũng đang tích cực đàm phán, đa dạng hóa các kênh huy động nguồn cung nhiên liệu từ cả trong nước và quốc tế để duy trì sự ổn định lâu dài.