Sắp xây thêm cao tốc từ cửa ngõ phía Đông TPHCM đến cầu Thủ Biên

Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch thực hiện Dự án Vành đai 4 TPHCM, đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên.

Hệ thống giao thông qua tỉnh Đồng Nai đang được mở rộng, kết nối đồng bộ

Theo đó, tỉnh đưa Dự án làm 2 thành phần; trong đó Dự án thành phần 1-2 (DATP 1-2): Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, theo hình thức đầu tư công.

Dự kiến, tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ban hành Quyết định thu hồi đất, tiến hành chi trả bồi thường từ tháng 4/2026; bàn giao mặt bằng từ tháng 4/2026 và hoàn thành trong năm 2026. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành vào quý I/2028.

Trong khi đó: Dự án thành phần 2-2 (DATP 2-2: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Dự kiến, dự án khởi công vào quý IV/ 2026, hoàn thành vào quý IV/2028; đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2029.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, kế hoạch đã được giao chi tiết nhiệm vụ trách nhiệm các ban, sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện Dự án đảm bảo tính đồng bộ về tiến độ, chất lượng xây dựng công trình theo đúng tiến độ của Nghị quyết.

Đồng thời, huy động toàn hệ thống chính trị, phát huy vai trò hạt nhân của người đứng đầu, bảo đảm "6 rõ" trong hành động: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.