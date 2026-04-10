Chủ trì cuộc họp đầu tiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bắt tay ngay vào giải quyết những việc sau

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Dự cuộc họp có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm; Bộ Chính trị có các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Tại cuộc họp, với tinh thần quán triệt, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng, các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và với tinh thần đổi mới, Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ...

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026 – 2030, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Kết luận của Trung ương đã chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp, cũng như chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, thời hạn hoàn thành. Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động bổ sung, cập nhật; các bộ, ngành, cơ quan cũng phải cập nhật chương trình hành động của bộ, ngành, cơ quan mình; đồng thời Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp phải khẩn trương hoàn thành ngay trong tháng 4 và quý II năm 2026. Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả giải quyết trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, xin ý kiến về một số nội dung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng còn lại, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét ngay trong tuần tới. Trong đó, Quy chế làm việc của Chính phủ phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm nhằm phát huy cao nhất hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm