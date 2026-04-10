Ngày 10/4, Quốc hội thảo luận về giảm thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

+ Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030.

+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

+ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

+ Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

+ Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đề xuất giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Trước đó, chiều 9/4, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ đời sống người dân và doanh nghiệp, cần có chính sách thuế với thời hạn dài hơn thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Căn cứ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, thẩm quyền của Quốc hội được quy định tại Hiến pháp và các luật thuế, Chính phủ trình Quốc hội sớm xem xét thông qua dự án Nghị quyết ngay tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Dự thảo Nghị quyết quy định:

- Thuế bảo vệ môi trường: Đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Đối với xăng các loại là 0%.

- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa, dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn áp dụng từ ngày 16 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Đồng thời, để đảm bảo chủ động điều hành thị trường xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới, dự thảo Nghị quyết đã quy định: Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để điều chỉnh có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết.