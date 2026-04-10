Bất ngờ về tăng trưởng kinh tế Cần Thơ

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 của thành phố đạt hơn 7% so với cùng kỳ, xếp hạng 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Con số này thấp hơn kịch bản cơ sở 2,5% (để đạt mục tiêu cả năm tăng trên 10%).

Lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra dự án Khu công nghiệp lớn nhất thành phố tháng 3 vừa qua.

Về đầu tư công của Cần Thơ, Sở Tài chính cho biết năm nay tổng nguồn vốn được giao trên 19.200 tỷ đồng. Tới hết tháng 3, giải ngân vốn được hơn 1.400 tỷ đồng, đạt hơn 7% kế hoạch Thủ tướng giao (chưa đạt mục tiêu 20%).

Lý giải nguyên nhân tăng trưởng quý 1 của thành phố đạt thấp, Sở Tài chính chỉ ra, khu vực công nghiệp - xây dựng chưa phát huy vai trò động lực, tăng thấp hơn đáng kể so với kịch bản.

Với hoạt động sản xuất công nghiệp , một số ngành chủ lực còn gặp khó khăn về đơn hàng, thị trường tiêu thụ. Lĩnh vực xây dựng, đặc biệt xây dựng nhà ở và bất động sản còn nhiều vướng mắc về pháp lý, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thị trường phục hồi chậm.

Khu vực dịch vụ chưa đạt mức tăng trưởng kỳ vọng, dù là khu vực tăng cao nhất nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Trong khi khu vực nông nghiệp tăng trưởng ổn định nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ, giá trị gia tăng chưa cao.

Về đầu tư công, tỷ lệ giải ngân thấp hơn nhiều so với yêu cầu kịch bản, chưa tạo được động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế. Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, chưa phát sinh giá trị sản xuất, ảnh hưởng đến đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Đối với doanh nghiệp, số lượng thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng, nhưng số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh vẫn ở mức cao; hoạt động sản xuất kinh doanh chưa ổn định. Tăng trưởng tín dụng chưa đạt kịch bản, cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế…

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay, các quý còn lại đều phải tăng trên 10%. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra, trong đó, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.