3 việc hộ kinh doanh cần làm khi kê khai thuế

Theo Huyền Châu | 10-04-2026 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hộ kinh doanh bước vào giai đoạn “bản lề” khi chuyển sang kê khai thuế mới, với 3 việc bắt buộc: kê khai tồn kho, thông báo tài khoản và xác định đúng doanh thu.

Những ngày này, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang tất bật làm quen với việc kê khai thuế theo phương thức mới.

Theo quy định, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp hồ sơ khai thuế của tháng 1, 2, 3 chậm nhất vào ngày 20/4 nếu kê khai theo tháng. Trường hợp kê khai theo quý, thời hạn là ngày 4/5/2026 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Tuy nhiên, không ít hộ vẫn còn lúng túng khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Quý I năm nay là giai đoạn đầu áp dụng với nhiều hộ, còn tháng 4 được xem là thời điểm "bản lề", khi có 3 nội dung quan trọng bắt buộc phải hoàn thành.

Thứ nhất là việc kê khai hàng tồn kho. Hộ kinh doanh cần lập bảng kê, ghi nhận toàn bộ hàng tồn đến 31/12/2025 với những hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và nộp cùng tờ khai quý I, nhằm xác nhận hàng hóa đủ điều kiện lưu thông trong năm 2026.

Thứ hai là thông báo tài khoản nhận doanh thu từ sản xuất, kinh doanh trước ngày 20/4 năm nay. Các hộ sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh để tách bạch dòng tiền, giúp cơ quan thuế dễ xác định doanh thu và hạn chế rủi ro.

Thứ ba là xác định đúng mức doanh thu. Việc phân nhóm theo doanh thu sẽ quyết định nghĩa vụ kê khai, sử dụng hóa đơn và phương pháp tính thuế, giúp hộ kinh doanh tránh sai sót ngay từ đầu.

Tất cả người dân có sổ đỏ cần đặc biệt lưu ý thông tin sau

Rủi ro từ xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, các chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực?

Rủi ro từ xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, các chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực? Nổi bật

Nhiều dự án cao tốc, trạm dừng nghỉ Bắc - Nam khai thác dịp 30/4

Nhiều dự án cao tốc, trạm dừng nghỉ Bắc - Nam khai thác dịp 30/4 Nổi bật

Bất ngờ về tăng trưởng kinh tế Cần Thơ

Bất ngờ về tăng trưởng kinh tế Cần Thơ

11:30 , 10/04/2026
Thuế tài sản mã hóa được kê khai như thế nào?

Thuế tài sản mã hóa được kê khai như thế nào?

11:13 , 10/04/2026
Ngay tháng sau, Việt Nam dự kiến sẽ có một sự kiện lớn quy tụ nhiều doanh nghiệp trên thế giới, quy mô gần 24.000 m²

Ngay tháng sau, Việt Nam dự kiến sẽ có một sự kiện lớn quy tụ nhiều doanh nghiệp trên thế giới, quy mô gần 24.000 m²

09:44 , 10/04/2026
Giá năng lượng leo thang, cần chiến lược dài hạn cho an ninh năng lượng

Giá năng lượng leo thang, cần chiến lược dài hạn cho an ninh năng lượng

09:36 , 10/04/2026

