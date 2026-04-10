3 việc hộ kinh doanh cần làm khi kê khai thuế

Những ngày này, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang tất bật làm quen với việc kê khai thuế theo phương thức mới.

Theo quy định, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp hồ sơ khai thuế của tháng 1, 2, 3 chậm nhất vào ngày 20/4 nếu kê khai theo tháng. Trường hợp kê khai theo quý, thời hạn là ngày 4/5/2026 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Tuy nhiên, không ít hộ vẫn còn lúng túng khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Quý I năm nay là giai đoạn đầu áp dụng với nhiều hộ, còn tháng 4 được xem là thời điểm "bản lề", khi có 3 nội dung quan trọng bắt buộc phải hoàn thành.

Thứ nhất là việc kê khai hàng tồn kho. Hộ kinh doanh cần lập bảng kê, ghi nhận toàn bộ hàng tồn đến 31/12/2025 với những hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và nộp cùng tờ khai quý I, nhằm xác nhận hàng hóa đủ điều kiện lưu thông trong năm 2026.

Thứ hai là thông báo tài khoản nhận doanh thu từ sản xuất, kinh doanh trước ngày 20/4 năm nay. Các hộ sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh để tách bạch dòng tiền, giúp cơ quan thuế dễ xác định doanh thu và hạn chế rủi ro.

Thứ ba là xác định đúng mức doanh thu. Việc phân nhóm theo doanh thu sẽ quyết định nghĩa vụ kê khai, sử dụng hóa đơn và phương pháp tính thuế, giúp hộ kinh doanh tránh sai sót ngay từ đầu.